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Без привычного вальса, но под звон монет. Как прошёл выпускной в Минском суворовском училище?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Их называют золотым фондом Вооруженных Сил. В Минском суворовском 9 июня состоялся 64-й выпуск! Заветные алые погоны и аттестаты уже в руках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С училищем попрощались более 50 воспитанников.
Последний звонок, прощальные наставления педагогов, радость и одновременно грусть самых родных, которые невозможно скрыть. Эти кадры, как и сам выпускной, уже вошли в историю.
Максим Лукьянов, выпускник Минского суворовского военного училища:
Эрика в его 17 называют гением физики и математики, но сам он себя таким не считает. Решил продолжить дело военное нескольких поколений родных. В санкт-петербургской Военно-космической академии будет осваивать уникальную для нашей страны специальность.
Эрик Кореник, выпускник Минского суворовского военного училища:
Из 53 выпускников этого года 48 планируют пойти на военную службу. В 2020 году на выпускном в суворовском не было традиционного вальса. Нынешняя эпидситуация требует соблюдать дистанцию. Юноши спели гимн суворовцев.
Оксана Семашко, корреспондент:
Сегодня в форме курсантов, а завтра в офицерской, позже с погонами генерала – шутят суворовцы. Мечты становятся реальностью. Среди выпускников Минского суворовского училища больше 60 стали генералами.
После того, как ребята осыпят себя монетами на удачу, настоящий генерал, который окончил Минское суворовское училище 42 года назад, скажет: это ещё не всё!
В семье Петровичей из Жодино, когда старший сын окончил наше военное училище, родился ещё один будущий суворовец. А сегодня уже радуются и за успехи младшенького.
Светлана Петрович, мама выпускника Минского суворовского военного училища:
Иван Петрович, выпускник Минского суворовского военного училища:
Кузница мужского благородства за 66 лет дала дорогу в жизнь больше 13 тысячам наиболее старательным выпускникам. Кстати, конкурс на детство в алых погонах обычно 7-9 человек на место. Но и это некоторых не пугает. Ведь будущие суворовцы не из робкого десятка.
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Новости Беларуси. Их называют золотым фондом Вооруженных Сил. В Минском суворовском 9 июня состоялся 64-й выпуск! Заветные алые погоны и аттестаты уже в...
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