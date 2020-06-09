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«Три машины дров надо заготовить за год на зиму». Что мешает подключить жителей частного сектора в Лиозненском районе к электричеству?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Представители Администрации Президента продолжают практику прямых телефонных линий и личных приемов граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, помощника главы государства по Витебской области 9 июня ждали в Лиозно. Одни местные жители пришли лично пообщаться, другие предпочли задать свои вопросы по телефону.
Анастасия Бут, корреспондент:
Но в Лиозненском районе за полтора года установить электрокотел смог только каждый второй обратившийся. Сотня человек в силу тех или иных причин оказались вне электропрограммы. В том числе и жители нескольких улиц агрогородка Зубки.
Наталья Андреева, жительница Лиозно:
Марина Шеречкова, жительница агрогородка Зубки:
Простая арифметика от жителей Лиозно: три машины дров на зиму – 600 рублей, один месяц электроотопления у знакомых, которым удалось поставить котел, – 24 рубля.
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«Три машины дров надо заготовить за год на зиму». Что мешает подключить жителей частного сектора в Лиозненском районе к электричеству?
Новости Беларуси. Представители Администрации Президента продолжают практику прямых телефонных линий и личных приемов граждан, сообщили в программе Новости «24...
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