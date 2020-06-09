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«Три машины дров надо заготовить за год на зиму». Что мешает подключить жителей частного сектора в Лиозненском районе к электричеству?

09.06.2020 21:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Представители Администрации Президента продолжают практику прямых телефонных линий и личных приемов граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, помощника главы государства по Витебской области 9 июня ждали в Лиозно. Одни местные жители пришли лично пообщаться, другие предпочли задать свои вопросы по телефону.

За ходом общения следила наш собкор в северном регионе Анастасия Бут.

«Три машины дров надо заготовить за год на зиму». Что мешает подключить жителей частного сектора в Лиозненском районе к электричеству?

Анастасия Бут, корреспондент:
В Лиозно сегодня в топе обращений – это возможность подключения частного сектора к отоплению электричеством. Тем более, именно в этом городском поселке в 2018 году был введен первый экспериментальный дом такого рода в Витебской области. В стране делают ставку на максимально широкое использование электроэнергии. Впереди – ввод БелАЭС.

«Три машины дров надо заготовить за год на зиму». Что мешает подключить жителей частного сектора в Лиозненском районе к электричеству?

Но в Лиозненском районе за полтора года установить электрокотел смог только каждый второй обратившийся. Сотня человек в силу тех или иных причин оказались вне электропрограммы. В том числе и жители нескольких улиц агрогородка Зубки.

«Три машины дров надо заготовить за год на зиму». Что мешает подключить жителей частного сектора в Лиозненском районе к электричеству?

Наталья Андреева, жительница Лиозно:
У меня мама живет на этой улице. И получается, что уже пенсионеры все, нет сил принести те дрова. В наше время отопление, по-моему, уже должно быть у каждого. Но не топиться же дровами до сих пор. Извините меня, 21-й век!

«Три машины дров надо заготовить за год на зиму». Что мешает подключить жителей частного сектора в Лиозненском районе к электричеству?

Марина Шеречкова, жительница агрогородка Зубки:
У нас газа нету, у нас печное отопление. Три машины дров надо заготовить за год на зиму, чтобы отопиться. И поэтому нам надо сделать электричество, чтобы оно было дешевле и менее затратно.

«Три машины дров надо заготовить за год на зиму». Что мешает подключить жителей частного сектора в Лиозненском районе к электричеству?

Простая арифметика от жителей Лиозно: три машины дров на зиму – 600 рублей, один месяц электроотопления у знакомых, которым удалось поставить котел, – 24 рубля.

Анатолий Линевич: вопросу отопления и подключения электрических котлов нужно сегодня уделить большое внимание

«Три машины дров надо заготовить за год на зиму». Что мешает подключить жителей частного сектора в Лиозненском районе к электричеству?

И это один из доводов, которые приводили люди на приеме у помощника Президента Анатолия Линевича.

Люди в материале: Анастасия Бут, Наталья Андреева, Марина Шеречкова, Анатолий Линевич, Юрий Сулим

 
 
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Новости Беларуси. Представители Администрации Президента продолжают практику прямых телефонных линий и личных приемов граждан, сообщили в программе Новости «24...
 
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