График отключения горячей воды на июнь в Минске обновлен

Источник материала: ОНТ

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В Минске обновили график отключения горячей воды на июнь. Информация опубликована на сайте УП «Минсккоммунтеплосеть».

С 9 до 16 июня горячей воды не будет также по адресам: ул. Авиации 9, 11, 13-15, 17, 19, 21, 23; ул. Ромашкина, 1, 3, 5-21, 23; ул. Барамзиной, 4, 6, 8, 8а, 9, 10, 10а, 12, 12а, 13, 15, 16, 18, 20; ул.Звездная, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15-28, 33, 37, 39, 41; ул. Киреева, 11, 13, 17, 21, 23, 25; ул. Гризодубовой, 1, 3, 5, 7, 9; ул. Березогорская, 6-8.

Полный график отключения горячей воды в Минске в июне размещен по ссылке: https://www.belta.by/regions/view/grafik-otkljuchenija-gorjachej-vody-v-minske-v-ijune-392916-2020/ .

ФОТО: pixabay.com

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