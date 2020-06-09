|
Заказать лекарства на дом можно онлайн: Каталог Onliner внедрил новую функцию
Источник материала: ОНТ
Заказать лекарства на дом теперь можно онлайн. Такую функцию внедрил популярный маркет-плейс Каталог Onliner. В период пандемии услуга особенно актуальна.
Онлайн-торговля лекарствами в нашей стране разрешена указом Президента «О поддержке экономики». Он дает право продавать безрецептурные препараты из перечня Минздрава.
В Каталоге Onliner 17 разделов и более тысячи наименований лекарств. Предусмотрен удобный поиск: подобрать медикаменты можно не только по названию, но и по действующему веществу или основным симптомам. Остается оплатить заказ банковской картой через сервис Onliner Pay. Это удобно и безопасно.
Сейчас доставка доступна в пределах Минска и 20-километровой зоны вокруг столицы. Если разрешение по онлайн-продаже лекарств будет продлено, то сервис заработает по всей стране. Получить заказ можно на следующий день. Сделка завершается также безопасно – сканированием QR-кода.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заказать лекарства на дом теперь можно онлайн. Такую функцию внедрил популярный маркет-плейс Каталог Onliner. В период пандемии услуга особенно актуальна....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)