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Заказать лекарства на дом можно онлайн: Каталог Onliner внедрил новую функцию

09.06.2020 21:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Заказать лекарства на дом можно онлайн: Каталог Onliner внедрил новую функцию

Заказать лекарства на дом теперь можно онлайн. Такую функцию внедрил популярный маркет-плейс Каталог Onliner. В период пандемии услуга особенно актуальна.

Онлайн-торговля лекарствами в нашей стране разрешена указом Президента «О поддержке экономики». Он дает право продавать безрецептурные препараты  из перечня Минздрава.

В Каталоге Onliner 17 разделов и более тысячи наименований лекарств. Предусмотрен удобный поиск: подобрать медикаменты можно не только по названию, но и по действующему веществу или основным симптомам. Остается оплатить заказ банковской картой через сервис Onliner Pay. Это удобно и безопасно.

Николай Русальский, руководитель продуктового направления Onliner«Впервые в Беларуси и на территории стран СНГ безрецептурные лекарства можно купить через интернет. Если лекарство есть в Каталоге Onliner, то вам не надо искать его в аптеках города, достаточно просто сделать заказ и дождаться, пока вам его привезут. Кроме того, если человек плохо себя чувствует, то нет нужды выходить на улицу и подвергать опасности себя и окружающих, а это делает наш сервис удобным и перспективным».

Сейчас доставка доступна в пределах Минска и 20-километровой зоны вокруг столицы. Если разрешение по онлайн-продаже лекарств будет продлено, то сервис заработает по всей стране. Получить заказ можно на следующий день. Сделка завершается также безопасно – сканированием QR-кода. 

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Теги: Минск
 
 
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Заказать лекарства на дом теперь можно онлайн. Такую функцию внедрил популярный маркет-плейс Каталог Onliner. В период пандемии услуга особенно актуальна....
 
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