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В Бресте создали карту для велосипедистов, которая показывает бордюры, парковки и переезды
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Бресте велоэнтузиасты создали детальную карту велосипедной инфраструктуры города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Четыре цвета обозначения и более 350 фотографий, которые в удобном формате сообщают о всех плюсах и минусах выбранного маршрута: будь то высокие бордюры или прерванная велодорожка, наличие парковок и переездов. Карту можно корректировать и вносить свои предложения.
Марина Чиж, руководитель пресс-службы информационно-просветительского учреждения «За вело Брест»:
Брест смело может претендовать на звание одного из самых велосипедных городов – ежедневно более 7 тысяч человек выбирают двухколесный способ передвижения. Общая протяженность сети – около 70 километров.
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Новости Беларуси. В Бресте велоэнтузиасты создали детальную карту велосипедной инфраструктуры города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
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