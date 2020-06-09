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В Бресте создали карту для велосипедистов, которая показывает бордюры, парковки и переезды

09.06.2020 22:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Бресте велоэнтузиасты создали детальную карту велосипедной инфраструктуры города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Бресте создали карту для велосипедистов, которая показывает бордюры, парковки и переезды


В зависимости от удобства и безопасности – соответствие команда разработчиков изучала на практике – каждая велодорожка получает своё цветовое обозначение: от положительного зеленого до критического чёрного.

В Бресте создали карту для велосипедистов, которая показывает бордюры, парковки и переезды

Как уверяют создатели, в Беларуси это первая карта с такой степенью подробности.

Четыре цвета обозначения и более 350 фотографий, которые в удобном формате сообщают о всех плюсах и минусах выбранного маршрута: будь то высокие бордюры или прерванная велодорожка, наличие парковок и переездов. Карту можно корректировать и вносить свои предложения.

В Бресте создали карту для велосипедистов, которая показывает бордюры, парковки и переезды

Марина Чиж, руководитель пресс-службы информационно-просветительского учреждения «За вело Брест»:
Конечно, мы хотели проанализировать то, что уже сделано. Много лет это строится, делается, у нашей организации только 10 лет. И за эти годы мы сотрудничаем с властями, чтобы создать велоинфраструктуру. Эта карта создана для того, чтобы в будущем помочь ГАИ и властям сделать правильные велодорожки. На этом примере они будут видеть очень легко, понятно, что можно делать, что нельзя, что сделано плохо и каких ошибок лучше не допускать. 

В Бресте создали карту для велосипедистов, которая показывает бордюры, парковки и переезды


Кроме навигации, карта ведёт учет всей велоинфраструктуры города и уровень её безбарьерности. Параллельно идёт учёт велотрафика для прокладки будущих дорожек.

Брест смело может претендовать на звание одного из самых велосипедных городов – ежедневно более 7 тысяч человек выбирают двухколесный способ передвижения. Общая протяженность сети – около 70 километров.

Люди в материале: Марина Чиж

 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. В Бресте велоэнтузиасты создали детальную карту велосипедной инфраструктуры города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  В...
 
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