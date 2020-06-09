Суд отправил Михаила Ефремова под домашний арест до 9 августа

Источник материала: ОНТ

Актер Михаил Ефремов отправлен под домашний арест до 9 августа. Такое решение вынес Таганский суд Москвы после ДТП с участием артиста, в результате которого погиб человек, пишет ТАСС.

Следить за соблюдением домашнего ареста актером будет УФСИН по Москве при помощи средств электронного контроля, сообщает РИА Новости со ссылкой пресс-службу ведомства.

Михаилу Ефремову предъявили обвинение в нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения, в результате которого скончался человек. Актеру грозит до 12 лет колонии. Вину Ефремов признал и назвал случившееся чудовищным.

Напомним, ДТП произошло вечером 8 июня.

ФОТО: © Пресс служба Таганского суда/ТАСС





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