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Был пьян, в крови обнаружены следы наркотиков. Подробности смертельного ДТП с участием Михаила Ефремова

09.06.2020 23:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. До 12 лет тюремного заключения может грозить актеру Михаилу Ефремову, устроившему ДТП в центре Москвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон.

ДТП в Москве с участием Ефремова. Пострадавший скончался, актёру грозит более жёсткое наказание

Был пьян, в крови обнаружены следы наркотиков. Подробности смертельного ДТП с участием Михаила Ефремова

Был пьян, в крови обнаружены следы наркотиков. Подробности смертельного ДТП с участием Михаила Ефремова

Водителя второго транспортного средства госпитализировали, однако спасти не смогли. Он скончался в больнице от потери крови. Ефремова задержали на месте происшествия.

Был пьян, в крови обнаружены следы наркотиков. Подробности смертельного ДТП с участием Михаила Ефремова

Был пьян, в крови обнаружены следы наркотиков. Подробности смертельного ДТП с участием Михаила Ефремова

Экспертиза показала, что он был в нетрезвом состоянии. В выдыхаемом воздухе был обнаружен алкоголь в количестве 2,1 промилле, тогда как допустимая норма составляет 0,16. Кроме того, анализ крови выявил следы наркотических веществ. В связи с чем было выписано постановление на обыск квартиры артиста.

Люди в материале: Михаил Ефремов

 
 
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Новости России. До 12 лет тюремного заключения может грозить актеру Михаилу Ефремову, устроившему ДТП в центре Москвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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