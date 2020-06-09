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Посетители и владельцы магазинов ТЦ в Гродно привезли подарки в областную инфекционную клинику, чтобы помочь пациентам с COVID-19
Источник материала: ОНТГродно привезли подарки в областную инфекционную клинику, чтобы помочь пациентам с COVID-19" class="one-news__figure-img">
В Гродно решили помочь пациентам с COVID-19 легче пережить болезнь. Посетители и владельцы магазинов самого крупного в городе торгово-развлекательного комплекса объединились и привезли подарки в областную инфекционную клинику.
Книги, средства гигиены, посуда, кроссворды, раскраски для детей и даже наборы для творчества. Это часть республиканской акции «Мы – вместе». Подарки достались даже тем, кто сегодня выписывается. Как, например, семья Тучковских. Оба пошли к врачу с обычной простудой, а после рентгена оказались с пневмонией на больничной койке.
Вниманием не обошли и самих медиков. Для них работники оптики передали защитные экраны и специальные спреи для очков.
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Посетители и владельцы магазинов ТЦ в Гродно привезли подарки в областную инфекционную клинику, чтобы помочь пациентам с COVID-19
В Гродно решили помочь пациентам с COVID-19 легче пережить болезнь. Посетители и владельцы магазинов самого крупного в городе торгово-развлекательного комплекса...
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