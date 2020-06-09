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Глас вопиющего в пустыне непонимания... К вопросу о качелях и людях с низкой социальной ответственностью

09.06.2020 22:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Добрый день! Обращаемся к Вам с просьбой решить нашу проблему в рамках проекта "Забота"! Мы живём по адресу Набережная Ф.С 30, В нашем дворе требуется ремонт оборудования детской площадки.

Глас вопиющего в пустыне непонимания... К вопросу о качелях и людях с низкой социальной ответственностью

Мы Письменно обратились в ЖЭС 3 и ЖКХ г.Бреста с просьбой в восстановлении маятниковых качелей, которые они спилили 2 года назад и обещали повесить новые. Но вместо этого ЖЭС-3 решило срезать нам и последнюю качель балансир.

Глас вопиющего в пустыне непонимания... К вопросу о качелях и людях с низкой социальной ответственностью

Пояснили — на новые нет денег, а старые не соответствуют гос нормам. Но срезать во всём районе качели, а средства за лом направить на благоустройство 1 двора, за 2 года можно! В каждом подъезде двора, 3-8 детей дошкольного возраста. Дома 5-и этажные, многоподъездные! В нашем дворе играют дети со всей округи.

Глас вопиющего в пустыне непонимания... К вопросу о качелях и людях с низкой социальной ответственностью

Сейчас ПОЛОТНО на горке за 14 лет НУЖДАЕТСЯ В ЗАМЕНЕ, оно травмоопасное. 3 КАЧЕЛИ СРЕЗАЛИ. ТУРНИКИ НЕ КРАСЯТ давно. ПЕСКА в песочнице НЕТ. Более того, когда в ней меняли скамейки, строительный мусор закинули прямо в эту же песочницу!

Глас вопиющего в пустыне непонимания... К вопросу о качелях и людях с низкой социальной ответственностью

Детям гулять, играть и развиваться негде.

Ситуацией воспользовались лица с низкой социальной ответственностью. Теперь они оккупировали каждую лавочку. Они орут, ругаются, пьют, дерутся и все ЭТО на глазах детей. Когда была детская площадка, они держались в стороне. Детям только и остаётся как кататься по проезжей части.

Следовательно, мы очень ПРОСИМ УСТАНОВИТЬ ВО ДВОРЕ ДОМА маятниковые КАЧЕЛИ, КАЧЕЛЬ БАЛАНСИР, ЗАМЕНИТЬ ПОЛОТНО НА ГОРКЕ и ПОМЕНЯТЬ ПЕСОК.

Мы надеемся на Ваше понимание и содействие в решении нашей проблемы.

С уважением жильцы дома номер 30, ул Набережная Ф. С.

ЗЫ: понимаем, что ничем помочь не сможем, потому что это проблема не конкретно этого двора - по требованию прокуратуры срезаются все детские качели-карусели, не соответствующие нормам безопасности. Никто не хочет брать на себя ответственность - а вдруг ваш ребёнок получит травму, кто тогда отвечать должен?

 
Теги: Брест
 
 
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  Добрый день! Обращаемся к Вам с просьбой решить нашу проблему в рамках проекта "Забота"! Мы живём по адресу Набережная Ф.С 30, В нашем дворе требуется ремонт...
 
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