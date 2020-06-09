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Концерты на балконе смогут послушать горожане в Гродно
Источник материала: ОНТГродно" class="one-news__figure-img">
В Гродно с приходом тепла вернулись концерты на балконе. И теперь всё лето по вечерам горожане смогут слушать оперу и инструментальную классику.
По таким живым выступлениям горожане уже соскучились. Да и для самих артистов областной филармонии это первая за долгое время пандемии встреча со зрителями. Выступления на импровизированной площадке в самом сердце города – традиция. Идею подсмотрели в Европе, и у нас она прижилась. Послушать концерты на балконе собираются десятки прохожих. Тем более что и атмосфера позволяет – улица пешеходная, вокруг старинные здания, много кафе, лавочек, уютных двориков.
Слушать концерты на балконе можно будет по вторникам. Программа уже расписана на всё лето. Вскоре артисты откроют и сезон выступлений во двориках музеев.
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В Гродно с приходом тепла вернулись концерты на балконе. И теперь всё лето по вечерам горожане смогут слушать оперу и инструментальную классику. По таким живым...
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