Концерты на балконе смогут послушать горожане в Гродно

Источник материала: ОНТ

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В Гродно с приходом тепла вернулись концерты на балконе. И теперь всё лето по вечерам горожане смогут слушать оперу и инструментальную классику.

По таким живым выступлениям горожане уже соскучились. Да и для самих артистов областной филармонии это первая за долгое время пандемии встреча со зрителями. Выступления на импровизированной площадке в самом сердце города – традиция. Идею подсмотрели в Европе, и у нас она прижилась. Послушать концерты на балконе собираются десятки прохожих. Тем более что и атмосфера позволяет – улица пешеходная, вокруг старинные здания, много кафе, лавочек, уютных двориков.

Слушать концерты на балконе можно будет по вторникам. Программа уже расписана на всё лето. Вскоре артисты откроют и сезон выступлений во двориках музеев.

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