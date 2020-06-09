«ВКонтакте» запустила функцию перевода аудиосообщений в текстовые

Источник материала: ОНТ

Социальная сеть «ВКонтакте» добавила функцию расшифровки аудиосообщений. Теперь голосовую запись можно перевести в текст, передает РИА Новости.

Нейросеть способна распознавать полученные и отправленные голосовые сообщения, длительность которых не превышает 30 секунд. Это 90% от всех аудио, которыми обмениваются пользователи соцсети «ВКонтакте».

Сервис уже функционирует в мобильном приложении VK и доступен некоторым пользователям. У всех он появится в ближайшую неделю.

Позднее новая функция будет включена и в версию для компьютера. Отмечается, что перевести в текст можно будет как более длинные, так и пересланные аудиосообщения.

ФОТО: pixabay.com

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