ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«ВКонтакте» запустила функцию перевода аудиосообщений в текстовые

09.06.2020 22:58 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

«ВКонтакте» запустила функцию перевода аудиосообщений в текстовые

Социальная сеть «ВКонтакте» добавила функцию расшифровки аудиосообщений. Теперь голосовую запись можно перевести в текст, передает РИА Новости. 

Нейросеть способна распознавать полученные и отправленные голосовые сообщения, длительность которых не превышает 30 секунд. Это 90% от всех аудио, которыми обмениваются пользователи соцсети «ВКонтакте». 

Сервис уже функционирует в мобильном приложении VK и доступен некоторым пользователям. У всех он появится в ближайшую неделю. 

Позднее новая функция будет включена и в версию для компьютера. Отмечается, что перевести в текст можно будет как более длинные, так и пересланные аудиосообщения. 

ФОТО: pixabay.com

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Социальная сеть «ВКонтакте» добавила функцию расшифровки аудиосообщений. Теперь голосовую запись можно перевести в текст, передает РИА Новости.  Нейросеть...
 
Новости дня
Новости разные
 
Концерты на балконе смогут послушать горожане в Гродно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
09.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика