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«ВКонтакте» запустила функцию перевода аудиосообщений в текстовые
Источник материала: ОНТ
Социальная сеть «ВКонтакте» добавила функцию расшифровки аудиосообщений. Теперь голосовую запись можно перевести в текст,
Нейросеть способна распознавать полученные и отправленные голосовые сообщения, длительность которых не превышает 30 секунд. Это 90% от всех аудио, которыми обмениваются пользователи соцсети «ВКонтакте».
Сервис уже функционирует в мобильном приложении VK и доступен некоторым пользователям. У всех он появится в ближайшую неделю.
Позднее новая функция будет включена и в версию для компьютера. Отмечается, что перевести в текст можно будет как более длинные, так и пересланные аудиосообщения.
ФОТО: pixabay.com
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Социальная сеть «ВКонтакте» добавила функцию расшифровки аудиосообщений. Теперь голосовую запись можно перевести в текст, передает РИА Новости. Нейросеть...
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