Выставка Владимира Сайко откроется в Бресте 21 июня

Источник материала: Виртуальный Брест

Персональная выставка белорусского живописца-баталиста Владимира Сайко откроется в Бресте накануне Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны.

Владимир Сайко – представитель двух школ живописи: минской и московской. Своему профессиональному обучению он посвятил в сумме более десяти лет. Сегодня 28-летний художник является членом Творческого союза художников России и Евразийского художественного союза, имеет персональную творческую мастерскую в деревне Жажелка Смолевичского района, активно выставляется как у нас в стране, так и за рубежом. Однако в Бресте его картины будут представлены впервые.

Экспозиция под названием «Баталии над Бугом» откроется 21 июня в выставочном зале общественно-культурного центра на Советской (в 17.00). Здесь можно будет увидеть около 40 работ Владимира Сайко, выполненных в технике живописи и графики, в том числе и одно из самых масштабных белорусских полотен (1,8 х 3,5 м) о героической обороне Брестской крепости 1941 года.





Познакомиться с творчеством художника, чьи работы сегодня хранятся в частных коллекциях по всему миру, будет возможность до 5 июля.