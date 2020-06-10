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В Беларуси женщин неохотно допускают к реальному управлению бизнесом

10.06.2020 06:08 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Женщины-руководительницы занимают должности, не влияющие на политику компании и ее ключевые решения.

Центр экономических исследований Beroc проанализировал 92 компании разной отраслевой принадлежности, все из которых полностью или частично государственные. Исследователи пытались выяснить, принимают ли женщины участие в управлении компаниями и как это отражается на финансовой успешности организаций.

С первого взгляда в белорусских компаниях почти идеально соблюдается принцип гендерного равенства. Женщины числились в составе исполнительного директората почти всех исследованных организаций, лишь 12% из них управлялись исключительно мужчинами. При этом в львиной доле компаний женщины составляли 30% руководящего персонала.

Этот факт не может не радовать. Ведь на Западе для гарантии гендерного равенства компаниям выдвигают обязательные либо добровольные требования по доле женщин в управлении. Объясняется это тем, что в многочисленных экспериментах, когда людям предлагается выбрать начальника с одинаковым образованием и опытом, отличающихся лишь полом, большинство выбирает мужчин. Обязанность выбрать хотя бы на 30% руководящих позиций именно женщину просто восстановит объективную справедливость.

У кого реальная власть?

Можно гордиться, что Беларусь без всяких требований выполняет принцип равенства полов. Хотя если копнуть глубже, выяснится, что на самом деле не все так радужно.

«В большинстве случаев роль женщин в руководстве компаний сводилась к выполнению функций, не предполагающих существенного влияния на политику и стратегию развития компаний», - сказано в исследовании Beroc.

В основном женщинам отводилась роль главного бухгалтера, директора по кадрам, коммерческого директора и т.д., а также такая специфическая для госкомпаний должность как директор по идеологии. Должность гендиректора женщины занимали лишь в 7% случаев.

Как женщины справляются с руководством?

Анализ не выявил существенной связи между долей женщин-руководителей и показателями эффективности компании. Однако вывод меняется, если учитывать только те компании, в которых женщина занимает должность, реально влияющую на политику компании.

Такие организации работают по некоторым показателям эффективности лучше, по иным - хуже. В частности, у них выше рентабельность активов, но также несколько выше коэффициент финансового риска (отношение обязательств к собственному капиталу).

В целом, исследование показывает, что женщины справляются с руководством организацией ничем не хуже мужчин. Тем не менее в нашей стране реальное управление компаниями доверяют в основном мужчинам.

 
 
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Женщины-руководительницы занимают должности, не влияющие на политику компании и ее ключевые решения.
 
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