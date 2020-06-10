Белорусские инвесторы теряют интерес к латвийскому рынку

Источник материала: Ежедневник

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За последние пять лет (2015-2019 годы) число предприятий с белорусским капиталом в Латвии уменьшилось почти в 2,6 раза, а инвестиции белорусов в уставные капиталы местных компаний – практически наполовину.

Такие данные содержатся в отчете Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA). Согласно им, пика инвестиционная активность белорусов на латвийском рынке достигла в 2015 году. По его итогу в Латвии действовало 2264 предприятие с белорусским капиталом, а объем накопленных инвестиций в их уставные фонды составлял 22,5 млн евро. Но, начиная с 2016 года наблюдается процесс сокращения компаний-резидентов с белорусским капиталом. В конце 2019 года их осталось уже только 881, а совокупные вложения в уставные фонды снизились до 11,7 млн евро. По этому показателю Беларусь занимает 28-е место в латвийской экономике. В первом квартале 2020 года число белорусских компаний в Латвии продолжало сокращаться.

Уменьшился в целом и объем накопленных прямых инвестиций из Беларуси в экономику Латвии. По итогам 2019 года, отмечается в отчете LIAA, он составил 78 млн евро, сократившись по сравнению с 2018 годом на 12 млн евро. Сумма накопленных прямых инвестиций из Латвии в Беларусь хотя и уменьшилась по сравнению с 2018 годом на 1 млн евро, но теперь она больше белорусского показателя – 79 млн евро.

А вот товарооборот между странами продолжает увеличиваться. В 2019 году он составил 633,3 млн евро, и с этим показателем Беларусь заняла 16-е место среди торговых партнеров Латвии в мире.

Вырос как объем экспорта латвийских товаров и услуг в Беларусь, так и обратные потоки. Экспорт по итогам 2019 года увеличился на 19% и составил 238,7 млн евро (1,3% от всего объема латвийского экспорта). Импорт вырос на 5%, достигнув суммы 394,5 млн евро (2,1% всего импорта). 47 млн евро в сумме экспорта (прирост на 31%) и 74 млн евро в импорте (прирост – 16%) составили услуги.

Важнейшими товарными позициями в латвийском экспорте в 2019 году стали машины, механизмы и электрическое оборудование (37,6 млн евро и 20% в общем объеме), продукты пищевой промышленности (31,7 млн евро и 17%) и продукция химической промышленности (30,4 млн евро и 16%).

Половину импорта Латвией товаров из Беларуси (на сумму 159,8 млн евро) обеспечивает древесина и изделия из дерева. В тройке важнейших позиций также минеральные продукты (57,4 млн евро и 18%) и пластмассовые и резиновые изделия (20,1 млн евро и 6%).