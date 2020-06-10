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Последствия грозы в Барановичах 9 июня 2020 года
10.06.2020 06:29 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сильный дождь и град, обрушившийся на город вечером 9 июня, оставил после себя неприятные «сюрпризы».
Сломанное дерево на улице Советской. Фото: Василий СМОРЩОК
Непогода пришла в Барановичи после 19.00.
На улице Советской (недалеко от перекрестка с улицей Чернышевского) дерево упало прямо на тротуар и край проезжей части.
Фото: Андрей БОЛКО
Фото: Андрей БОЛКО
По словам очевидцев, прибывшие на место сотрудники
Фото: Василий СМОРЩОК
На противоположной стороне улицы у каштана отломалась большая ветка.
Сломанная ветка на улице Советской. Фото: Василий СМОРЩОК
Фото: Андрей БОЛКО
От непогоды «пострадали» также деревья во дворе домов на улице Советской.
Фото: Андрей БОЛКО
Фото: Андрей БОЛКО
Ну и, конечно же, остались большие лужи.
Фото: Андрей БОЛКО
Фото: Андрей БОЛКО
АВТОР: ЕЛЕНА ЗЕЛЕНКО, АНДРЕЙ БОЛКО
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Сильный дождь и град, обрушившийся на город вечером 9 июня, оставил после себя неприятные «сюрпризы». Сломанное дерево на улице Советской. Фото: Василий СМОРЩОК...
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