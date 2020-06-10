Последствия грозы в Барановичах 9 июня 2020 года

Источник материала: Виртуальный Брест

Сильный дождь и град, обрушившийся на город вечером 9 июня, оставил после себя неприятные «сюрпризы».





Сломанное дерево на улице Советской. Фото: Василий СМОРЩОК

Непогода пришла в Барановичи после 19.00.

На улице Советской (недалеко от перекрестка с улицей Чернышевского) дерево упало прямо на тротуар и край проезжей части.





Фото: Андрей БОЛКО





Фото: Андрей БОЛКО

По словам очевидцев, прибывшие на место сотрудники МЧС распили дерево, после чего его, видимо, увезут.





Фото: Василий СМОРЩОК

На противоположной стороне улицы у каштана отломалась большая ветка.





Сломанная ветка на улице Советской. Фото: Василий СМОРЩОК





Фото: Андрей БОЛКО

От непогоды «пострадали» также деревья во дворе домов на улице Советской.





Фото: Андрей БОЛКО





Фото: Андрей БОЛКО

Ну и, конечно же, остались большие лужи.





Фото: Андрей БОЛКО





Фото: Андрей БОЛКО

АВТОР: ЕЛЕНА ЗЕЛЕНКО, АНДРЕЙ БОЛКО