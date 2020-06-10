ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Последствия грозы в Барановичах 9 июня 2020 года

10.06.2020 06:29 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Сильный дождь и град, обрушившийся на город вечером 9 июня, оставил после себя неприятные «сюрпризы».

Последствия грозы в Барановичах 9 июня 2020 года

Сломанное дерево на улице Советской. Фото: Василий СМОРЩОК

Непогода пришла в Барановичи после 19.00.

На улице Советской (недалеко от перекрестка с улицей Чернышевского) дерево упало прямо на тротуар и край проезжей части.

Последствия грозы в Барановичах 9 июня 2020 года

Фото: Андрей БОЛКО

Последствия грозы в Барановичах 9 июня 2020 года

Фото: Андрей БОЛКО

По словам очевидцев, прибывшие на место сотрудники МЧС распили дерево, после чего его, видимо, увезут.

Последствия грозы в Барановичах 9 июня 2020 года

Фото: Василий СМОРЩОК

На противоположной стороне улицы у каштана отломалась большая ветка.

Последствия грозы в Барановичах 9 июня 2020 года

Сломанная ветка на улице Советской. Фото: Василий СМОРЩОК

Последствия грозы в Барановичах 9 июня 2020 года

Фото: Андрей БОЛКО

От непогоды «пострадали» также деревья во дворе домов на улице Советской.

Последствия грозы в Барановичах 9 июня 2020 года

Фото: Андрей БОЛКО

Последствия грозы в Барановичах 9 июня 2020 года

Фото: Андрей БОЛКО

Ну и, конечно же, остались большие лужи.

Последствия грозы в Барановичах 9 июня 2020 года

Фото: Андрей БОЛКО

Последствия грозы в Барановичах 9 июня 2020 года

Фото: Андрей БОЛКО

АВТОР: ЕЛЕНА ЗЕЛЕНКО, АНДРЕЙ БОЛКО

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Сильный дождь и град, обрушившийся на город вечером 9 июня, оставил после себя неприятные «сюрпризы». Сломанное дерево на улице Советской. Фото: Василий СМОРЩОК...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусские инвесторы теряют интерес к латвийскому рынку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика