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В Бобруйске правоохранители задержали пятерых парней, которые пытались разгромить беседку
Источник материала: БTСилу удара отработали на беседке. В Бобруйске правоохранители задержали пятерых парней, которые пытались разгромить конструкцию. Действо зафиксировала камера. Милицию вызвал сторож торгового дома неподалёку. Дебоширов задержали. Следователи возбудили уголовное дело за злостное хулиганство.
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Силу удара отработали на беседке. В Бобруйске правоохранители задержали пятерых парней, которые пытались разгромить конструкцию. Действо зафиксировала камера....
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