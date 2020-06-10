Более 2 тыс. предложений и замечаний по совершенствованию КоАП поступило от белорусов

Источник материала: Виртуальный Брест

Более 2 тыс. предложений и замечаний поступило от белорусов по совершенствованию Кодекса об административных правонарушениях. Об этом сообщила заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс сегодня в программе "Панорама" в эфире телеканала "Беларусь 1" , передает корреспондент БЕЛТА.





"Мы отработали и выполнили задачу Президента: представили ему два проекта обновленного Кодекса об административных правонарушениях. В ближайшее время состоится совещание и будет поставлена точка по поводу дальнейшей жизнеспособности этих документов. Впервые за такой короткий срок выполнена столь масштабная работа: более 2 тыс. предложений и замечаний поступило на всех этапах. Мы работали очень открыто, не скрывали ничего. На мой взгляд, такое общение с народом формирует доверие к государственным органам. Была поставлена и выполнена задача: никаких ведомственных интересов. Даже если кто-то хотел внести что-то, то всегда смотрели - поддержат люди или нет. Если не поддержат, то эта идея не пройдет", - сказала Ольга Чуприс.

В частности, граждане не пропустили внедрение балльной системы для оценки ПДД: против нее высказалось большинство участников дорожного движения.

Замглавы Администрации Президента Ольга Чуприс отметила, что предложенное Госавтоинспекцией нововведение не прошло общественное обсуждение. Против новой системы высказалось большинство участников дорожного движения.

Не вошла в кодекс и ответственность за неуважение к педагогу. Необходимость такой меры вызрела в обществе. Но, по словам замглавы Администрации, эта норма скорее всего будет нежизнеспособной, "потому что учителя за редким исключением не позволят себе обратиться за защитой своих прав, тем более через публичные институты".

В то же время граждане не только голосовали за предложенные нововведения, но и озвучивали свои. Например, белорусы предложили изменения в нормы, касающиеся правил проживания в общежитиях. Прозвучало интересное предложение относительно условий содержания животных.

"Предложений было много, мы благодарны за активность", - заключила Ольга Чуприс.