В Минске автомобиль сбил на велодорожке 10-летнюю девочку на электросамокате

Источник материала: Tut.by

В Минске 29-летняя женщина на за рулем Nissan сбила девочку на электросамокате, которая пересекала проезжую часть по велодорожке на зеленый сигнал светофора. Об этом сообщила столичная Госавтоинспекция в телеграм-канале.



Фото: ГАИ Минска

По предварительной информации, 9 июня 29-летняя девушка за рулем Nissan двигалась по улице Городецкой. При повороте направо на улицу Гинтовта, она сбила 10-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть по велодорожке на электросамокате на разрешающий сигнал светофора.

Девочку доставили в больницу — предварительно у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму легкой степени, ушиб мягких тканей головы, ссадины.