ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Минске автомобиль сбил на велодорожке 10-летнюю девочку на электросамокате

10.06.2020 07:26 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Минске 29-летняя женщина на за рулем Nissan сбила девочку на электросамокате, которая пересекала проезжую часть по велодорожке на зеленый сигнал светофора. Об этом сообщила столичная Госавтоинспекция в телеграм-канале.


Фото: ГАИ Минска

По предварительной информации, 9 июня 29-летняя девушка за рулем Nissan двигалась по улице Городецкой. При повороте направо на улицу Гинтовта, она сбила 10-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть по велодорожке на электросамокате на разрешающий сигнал светофора.

Девочку доставили в больницу — предварительно у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму легкой степени, ушиб мягких тканей головы, ссадины.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Девочку доставили в больницу - предварительно у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму легкой степени, ушиб мягких тканей головы, ссадины.
 
Новости дня
Новости разные
 
Эксперт: Лукашенко напоминает «голого короля», которому не на что опереться, кроме штыков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
10.06.2020
Днепровская правда (Дуюровно)

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика