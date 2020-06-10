|
В Минске автомобиль сбил на велодорожке 10-летнюю девочку на электросамокате
Источник материала: Tut.by
В Минске 29-летняя женщина на за рулем Nissan сбила девочку на электросамокате, которая пересекала проезжую часть по велодорожке на зеленый сигнал светофора. Об этом
По предварительной информации, 9 июня 29-летняя девушка за рулем Nissan двигалась по улице Городецкой. При повороте направо на улицу Гинтовта, она сбила 10-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть по велодорожке на электросамокате на разрешающий сигнал светофора.
Девочку доставили в больницу — предварительно у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму легкой степени, ушиб мягких тканей головы, ссадины.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Девочку доставили в больницу - предварительно у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму легкой степени, ушиб мягких тканей головы, ссадины.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)