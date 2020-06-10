﻿ Эксперт: Лукашенко напоминает «голого короля», которому не на что опереться, кроме штыков. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Эксперт: Лукашенко напоминает «голого короля», которому не на что опереться, кроме штыков

10.06.2020 07:32 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко перешел к силовому сценарию, чтобы сохранить себе кресло Президента Беларуси после очередных выборов 9-го августа.


Соответствующее мнение корреспонденту «Политринга» высказал заместитель председателя Минского городского комитета, член ЦК Белорусской партии левых «Справедливый мир» Павел Каторжевский, комментируя очередные обвинения в адрес потенциального кандидата в президенты, гомельского блогера Сергея Тихановского.

«Действия в отношении Сергея Тихановского и предъявленные ему обвинения, на мой взгляд, не имеют ничего общего ни с законностью, ни с принципом презумпции невиновности, ни со здравым смыслом. Электоральный рейтинг Лукашенко на данный момент колеблется в пределах статистической погрешности и власть прекрасно это осознаёт. Поскольку видимые успехи в экономике, сфере социального обеспечения и государственном строительстве просто-напросто отсутствуют, для переназначения действующего Главы государства на очередной срок был выбран силовой сценарий, включающий провокации, угрозы и другие нечистоплотные методы политической конкуренции», - отметил он.

Каторжевский уверен, что в ситуации с Тихановским однозначно присутствует месседж, обращённый к остальным кандидатам и ко всем несогласным с существующим курсом.

«Лукашенко и его окружение оказались в такой ситуации, когда хороших решений нет и не может быть. Любые действия и заявления высших должностных лиц начали вызывать противодействие со стороны граждан, а бездействие – шквал критики и рост протестной активности. И чем больше репрессивных мер принимается в отношении протестующих, тем больше казавшийся ещё вчера всесильным правитель-бонапартист начинает напоминать “голого короля”, которому больше не на что опереться, кроме штыков», - добавил он.

В свете вышесказанного, обращает внимание Каторжевский, многие чиновники уже стали задумываться, «стоит ли брать на себя накопившийся за 25 лет груз проблем и становиться соучастниками происходящего, тем самым противопоставляя себя огромному большинству населения».

«Ведь неспроста господин Кобяков, бывший премьер-министр, устроил недавно показную демонстрацию лояльности», - указал он.

Эксперт настаивает, что ситуацию усугубляют противоречивые выступления Лукашенко, который, с одной стороны обещает бороться за социальную справедливость и противодействовать приватизации, а с другой стороны, проводит неолиберальную экономическую поли ку, ухудшающую социальное самочувствие граждан.

«Уточню, что Сергей и Светлана Тихановские консолидировали не оппозицию, а протестный электорат совершенно разных взглядов. В сочетании с возможным и вполне вероятным участием Бабарико и Цепкало в президентских выборах, которые оттягивают у Лукашенко умеренный и отчасти пророссийски настроенный электорат, это даёт синтез всех форм протеста, как уличного, так и электорального. Положение человека, называющего себя президентом, выглядит как попытка усидеть на табуретке с одной ножкой», - убежден он.

Собеседник «Политринга» не иcключает, что 9 августа «нарисовать нужные цифры и разобраться с гипотетическими “площадными” протестами у власти», может и получится, но вряд ли ещё один срок Лукашенко составит 5 лет, как это предусмотрено Конституцией.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко перешел к силовому сценарию, чтобы сохранить себе кресло Президента Беларуси после очередных выборов 9-го августа.
 
Новости дня
Новости разные
 
Вы даже не подозревали, но эти звезды знакомы еще со школы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
10.06.2020
Днепровская правда (Дуюровно)

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика