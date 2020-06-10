Не только Михаил Ефремов. 10 звезд, которых чуть не погубило пристрастие к алкоголю

Источник материала: Tut.by

Вчера стало известно об автомобильной аварии, которая произошла по вине известного актера Михаила Ефремова: он сел за руль в состоянии сильного алкогольного опьянения. В результате столкновения автомобилей погиб человек, а самому актеру угрожает серьезный тюремный срок. Однако Михаил не первый публичный человек, чью жизнь искалечил алкоголь.

Сегодня мы собрали истории известных женщин (у них, как известно, зависимость проявляет себя еще интенсивней), которых чуть не погубило пристрастие к алкоголю, но они смогли с ним справиться. Про европейских звезд, победивших зависимость, мы рассказывали не раз, поэтому сегодня остановимся на российских знаменитостях.

Лариса Гузеева

На протяжении семи лет известная актриса и телеведущая не могла победить алкогольную зависимость. При этом, как сама признается, спровоцировала ее самостоятельно: начала выпивать назло первому мужу, который принимал наркотики. Лариса говорит, что ее спасло кодирование и сила воли.

«Алкоголизм — это болезнь. И алкоголиков надо лечить, а не ругать… Как это произошло со мной? Был повод, и были друзья, всегда готовые протянуть полный стакан, были и те, кто видел, что я погибаю, и радовались, что освободится место для них», — откровенно признается актриса.

Дана Борисова

Свидетелями того, как популярная блондинка катится к краю, стали не только ее близкие, но и телезрители: к сожалению, личная драма происходила «в прямом эфире». Дана утверждает, что стресс, который и привел к злоупотреблению алкоголем, спровоцировал тяжелый развод и бесконечные судебные заседания. Бороться с алкоголизмом Дана начала ради дочери Полины: чтобы стать здоровой, она прошла длительный курс лечения в реабилитационном центре.

Татьяна Догилева

В начале 2000-х актриса потеряла несколько близких людей. Одновременно с этим уменьшилось количество работы, женщина не чувствовала себя востребованной, нужной. Она начала выпивать — и это чуть ее не погубило. Запои сопровождались тяжелыми депрессиями, по признанию женщины, она чувствовала, что умирает. Татьяна дважды лежала в психиатрической клинике (на госпитализацию соглашалась сама). Как считает Догилева, личное стремление победить зависимость ее и спасло.

Екатерина Васильева

Актриса Екатерина Васильева рассказывает, что запойным алкоголиком был ее отец. В силу генетической предрасположенности ей стоило быть осторожной с алкоголем, но, к сожалению, творческая компания и супруг, который любил выпить, этому не способствовали. Лечение в клиниках, по словам Васильевой, в ее случае не сработало — помогла вера в Бога, из-за которой она полностью поменяла свою жизнь.

Лера Кудрявцева

Телеведущая начала выпивать после развода с первым мужем. Это продолжалось на протяжении трех лет. Кудрявцева признается, что иногда ее пугала мысль о том, что она, молодая мама, пьет каждый день. Но «с алкоголем все становилось так легко и просто». Затормозить Лера смогла только после тяжелого алкогольного отравления: чтобы справиться с ним, пришлось вызвать скорую. Ведущая признается, что в этот момент испытала сильный страх смерти и острое чувство стыда. После этого эпизода она полностью прекратила употреблять алкоголь.

Наталья Андрейченко

Известная всем «Мэри Поппинс» начала выпивать еще во время учебы во ВГИКе. Девушка уже снималась в кино, хорошо зарабатывала и могла себе позволить вечеринки с алкоголем. Она не приходила на репетиции, срывала съемки, могла пропить за ночь весь гонорар за фильм.

Тревогу забил режиссер Андрей Кончаловский: он позвонил отцу Натальи и сказал, что, по его мнению, девушку нужно лечить принудительно. Наталье ввели лекарство, кодирующее от алкогольной зависимости, а дальше версии разнятся. По одной из них она пережила клиническую смерть во время процедуры, по другой — после глотка пива, которое, разумеется, было для нее запрещено. Так или иначе, столкнувшись со смертью, Наталья попрощалась с алкогольной зависимостью.

Ольга Кормухина