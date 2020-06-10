На Каменецком кольце перевернулся автомобиль. Предполагаем серьёзные последствия

Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло около 3 часов ночи сегодня, 10 июня 2020 года в Бресте на Каменецком кольце.





Автомобиль, вероятно, поехал по зелёнке, водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание.





На месте происшествия была скорая помощь, а всю ночь там работали следователи - это плохой знак.