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На Каменецком кольце перевернулся автомобиль. Предполагаем серьёзные последствия
10.06.2020 08:30 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ДТП произошло около 3 часов ночи сегодня, 10 июня 2020 года в Бресте на Каменецком кольце.
Автомобиль, вероятно, поехал по зелёнке, водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание.
На месте происшествия была скорая помощь, а всю ночь там работали следователи - это плохой знак.
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