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На Каменецком кольце перевернулся автомобиль. Предполагаем серьёзные последствия

10.06.2020 08:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло около 3 часов ночи сегодня, 10 июня 2020 года в Бресте на Каменецком кольце.

На Каменецком кольце перевернулся автомобиль. Предполагаем серьёзные последствия

Автомобиль, вероятно, поехал по зелёнке, водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание.

На Каменецком кольце перевернулся автомобиль. Предполагаем серьёзные последствия

На месте происшествия была скорая помощь, а всю ночь там работали следователи - это плохой знак.

На Каменецком кольце перевернулся автомобиль. Предполагаем серьёзные последствия

На Каменецком кольце перевернулся автомобиль. Предполагаем серьёзные последствия

На Каменецком кольце перевернулся автомобиль. Предполагаем серьёзные последствия На Каменецком кольце перевернулся автомобиль. Предполагаем серьёзные последствия На Каменецком кольце перевернулся автомобиль. Предполагаем серьёзные последствия На Каменецком кольце перевернулся автомобиль. Предполагаем серьёзные последствия На Каменецком кольце перевернулся автомобиль. Предполагаем серьёзные последствия
На Каменецком кольце перевернулся автомобиль. Предполагаем серьёзные последствия На Каменецком кольце перевернулся автомобиль. Предполагаем серьёзные последствия На Каменецком кольце перевернулся автомобиль. Предполагаем серьёзные последствия На Каменецком кольце перевернулся автомобиль. Предполагаем серьёзные последствия

На Каменецком кольце перевернулся автомобиль. Предполагаем серьёзные последствия
 
Теги: Брест
 
 
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  ДТП произошло около 3 часов ночи сегодня, 10 июня 2020 года в Бресте на Каменецком кольце. Автомобиль, вероятно, поехал по зелёнке, водитель не справился с...
 
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