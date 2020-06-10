Торты воздушно-ореховые «Киевские» были утилизированы путём выброса в мешки

Источник материала: Виртуальный Брест

По результатам испытаний РУП «Белорусский государственный институт метрологии» установлено, что торт воздушно-ореховый с арахисом «Киевский» замороженный, упакованный в картонную упаковку, масса нетто 500 г, дата изготовления 16.09.2019, срок годности 12 месяцев, изготовитель ООО «ДЖИ ЭФ СИ» (Украина) не соответствовал требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию» по безопасности: использование при производстве пищевой продукции масложирового сырья с превышением содержанием массовой доли суммы транс–изомеров жирных кислот, обнаруженных в жире, выделенном из продукта в количестве 10,9 % при максимально допустимом значении 2,0 % (превышение в 5,5 раз).





Предприятием было принято решение утилизировать опасную продукцию. Вышеуказанная опасная продукция в присутствии специалиста Брестской областной инспекции Госстандарта была утилизирована путём выброса в мешки, пересыпана песком и отправлена на Брестский мусороперерабатывающий завод КПУП г. Брест..



