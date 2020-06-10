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До +33°C и грозы. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси

10.06.2020 11:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси. 10 июня в стране жара и грозы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Температурные максимумы ожидаются по восточной половине страны. +30-32 градуса – в Гомеле и Могилеве. Относительно прохладнее будет в Гродно и Бресте.

До +33°C и грозы. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси

На большей части территории – кратковременные дожди и грозы. При грозах в отдельных районах пройдут град и сильные ливни. В ближайшие дни местами температура воздуха будет достигать +33 градуса.

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Теги: Брест, Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси. 10 июня в стране жара и грозы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Температурные...
 
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