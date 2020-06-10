До +33°C и грозы. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси. 10 июня в стране жара и грозы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Температурные максимумы ожидаются по восточной половине страны. +30-32 градуса – в Гомеле и Могилеве. Относительно прохладнее будет в Гродно и Бресте.





На большей части территории – кратковременные дожди и грозы. При грозах в отдельных районах пройдут град и сильные ливни. В ближайшие дни местами температура воздуха будет достигать +33 градуса.