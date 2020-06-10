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Сильно! Белорусские музыканты записали песни на стихи репрессированных поэтов

10.06.2020 10:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На основных цифровых площадках появился музыкальный альбом «(Не)расстраляныя». В него вошли композиции, созданные популярными музыкантами на стихи белорусских поэтов 1920—1930-х, которые были репрессированы. В проекте приняли участие Лявон Вольский, Vinsent, Re1ikt, Akute, Бенька и другие.


Белорусские поэты, чьи стихи положили на музыку. Фото предоставлено организаторами

Альбом «(Не)расстраляныя» — часть масштабного проекта, который вырос из инициативы портала TuzinFM. В его рамках прошли лекции з выступлениями музыкантов в Минске, презентации в регионах; вышла серия дизайнерских блокнотов, появились персональные страницы поэтов в Facebook, прошел большой концерт при участии Лявона Вольского, групп Dzeicuiki, Re1ikt и других.

Теперь все песни, которые были созданы для проекта, можно послушать онлайн. Деньги, полученные от стриминга, пойдут на дальнейшее развитие проекта. Здесь собраны ссылки на все платформы, где доступен новый релиз.

Автор идеи и продюсер Сергей Будкин объясняет задумку проекта:

— Мы хочам ушанаваць творцаў не толькі за тое, што іх забілі, але і за тое, што яны зрабілі: прыняць іх у нашым часе, асэнсаваць тое, што яны паспелі стварыць і працягнуць іх гісторыю далей.

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Теги: Минск
 
 
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На основных цифровых площадках появился музыкальный альбом «(Не)расстраляныя». В него вошли композиции, созданные популярными музыкантами на стихи белорусских...
 
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