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Сильно! Белорусские музыканты записали песни на стихи репрессированных поэтов
Источник материала: Tut.by
На основных цифровых площадках появился музыкальный альбом «(Не)расстраляныя». В него вошли композиции, созданные популярными музыкантами на стихи белорусских поэтов 1920—1930-х, которые были репрессированы. В проекте приняли участие Лявон Вольский, Vinsent, Re1ikt, Akute, Бенька и другие.
Альбом «(Не)расстраляныя» — часть масштабного проекта, который вырос из инициативы портала TuzinFM. В его рамках прошли лекции з выступлениями музыкантов в Минске, презентации в регионах; вышла серия дизайнерских блокнотов, появились персональные страницы поэтов в Facebook, прошел большой концерт при участии Лявона Вольского, групп Dzeicuiki, Re1ikt и других.
Теперь все песни, которые были созданы для проекта, можно послушать онлайн. Деньги, полученные от стриминга, пойдут на дальнейшее развитие проекта.
Автор идеи и продюсер Сергей Будкин объясняет задумку проекта:
— Мы хочам ушанаваць творцаў не толькі за тое, што іх забілі, але і за тое, што яны зрабілі: прыняць іх у нашым часе, асэнсаваць тое, што яны паспелі стварыць і працягнуць іх гісторыю далей.
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На основных цифровых площадках появился музыкальный альбом «(Не)расстраляныя». В него вошли композиции, созданные популярными музыкантами на стихи белорусских...
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