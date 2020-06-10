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В Беларусь пришла американская компания NAI. Что за она и что это нам даст?

10.06.2020 10:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси заработало подразделение международной консалтинговой компании NAI International, которым будут управлять две видные фигуры на рынке коммерческой недвижимости — Андрей Алешкин и Андрей Павлышко. Что это за структура и что это может дать городу и стране — в материале.


Андрей Алешкин и Андрей Павлышко

NAI International основана в 1977 году и занимается комплексным управлением недвижимостью, приводом новых брендов и сдачей недвижимости в аренду. Годовой оборот компании — более 20 млрд долларов. Сейчас в ее структуре 47 стран и более 6 тысяч сотрудников. NAI International занимает 3 место на рынке мировых консалтинговых компаний.

Управлять белорусским подразделением будут Андрей Алешкин и Андрей Павлышко. Алешкин до этого работал директором брокерского подразделения международной консалтинговой компании Colliers International в нашей стране и был ее управляющим партнером. Курировал заполнение и строительство многих объектов, помогал заводить на наш рынок Reserved и Inditex. Павлышко — эксперт в сфере коммерческой недвижимости с 20-летним стажем. Под его руководством сдано более 100 тысяч квадратных метров площадей.

Сейчас NAI Belarus уже работает и нарабатывает клиентскую базу, говорит Алешкин. Но что вообще наличие этой компании нам даст?

Управляющие партнеры говорят, что международные партнеры компании NAI International готовы приходить в Беларусь, а она — готова их заводить. А это новые бренды, а также строительство торговых и бизнес-центров. А что для бизнеса?

Руководители NAI Belarus говорят, что они предложат услугу, которой пока нет на рынке. Речь идет о комплексном управлении недвижимостью. Суть в том, что инвестор может прийти в NAI Belarus и они расскажут, что строить на конкретном участке, проконтролируют стройку, заполнят объект арендаторами, а также будут заниматься его эксплуатацией. Ведь иногда у нас бывает такое, что из-за неопытности инвесторы строят такой торговый центр, который потом никому не интересен и пустует.

Сейчас NAI Belarus управляет четырьмя объектами. По информации TUT.BY, это ТРЦ «Галилео», БЦ «Рубин Плаза», «Сильвер Тауэр» и «Террум». Все они находятся под крылом компании BNK Estate, которая контролируется бизнесменами с ливанскими корнями. Возможно, в будущем нас ждет реконструкция «Галилео».

 
 
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