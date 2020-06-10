Вот это похмелились. В Добруше трое мужчин отравились антисептиком













Один из мужчин посещал учреждение города, а на выходе увидел баночку с антисептиком. Не долго думая, он выпил содержимое. Уже придя домой, почувствовал себя плохо и вызвал врачей.





В остальных двух случаях мужчины хотели похмелиться. Их подкупил состав — 96% этилового спирта. Где они взяли антисептик, мужчины умалчивают, но, очевидно, не в аптеке — там дезсредство «Септоцид» стоит в районе 9 рублей.





«Добрушскi край» сообщил заместитель главврача Добрушской ЦРБ Виталий Дроздов, один из мужчин выписан из больницы, остальные продолжают лечение. Как рассказал местному сайтусообщил заместитель главврача Добрушской ЦРБ Виталий Дроздов, один из мужчин выписан из больницы, остальные продолжают лечение.



