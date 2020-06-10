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Вот это похмелились. В Добруше трое мужчин отравились антисептиком

10.06.2020 11:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В добрушскую больницу с разницей в несколько дней поступили трое мужчин — каждый их них решил «попробовать» антисептик.




Один из мужчин посещал учреждение города, а на выходе увидел баночку с антисептиком. Не долго думая, он выпил содержимое. Уже придя домой, почувствовал себя плохо и вызвал врачей.

В остальных двух случаях мужчины хотели похмелиться. Их подкупил состав — 96% этилового спирта. Где они взяли антисептик, мужчины умалчивают, но, очевидно, не в аптеке — там дезсредство «Септоцид» стоит в районе 9 рублей.

Как рассказал местному сайту «Добрушскi край» сообщил заместитель главврача Добрушской ЦРБ Виталий Дроздов, один из мужчин выписан из больницы, остальные продолжают лечение.
 
 
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В добрушскую больницу с разницей в несколько дней поступили трое мужчин — каждый их них решил «попробовать» антисептик.
 
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