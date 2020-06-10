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Вот это похмелились. В Добруше трое мужчин отравились антисептиком
Источник материала: Партизан
В добрушскую больницу с разницей в несколько дней поступили трое мужчин — каждый их них решил «попробовать» антисептик.
Один из мужчин посещал учреждение города, а на выходе увидел баночку с антисептиком. Не долго думая, он выпил содержимое. Уже придя домой, почувствовал себя плохо и вызвал врачей.
В остальных двух случаях мужчины хотели похмелиться. Их подкупил состав — 96% этилового спирта. Где они взяли антисептик, мужчины умалчивают, но, очевидно, не в аптеке — там дезсредство «Септоцид» стоит в районе 9 рублей.
Как рассказал местному сайту
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В добрушскую больницу с разницей в несколько дней поступили трое мужчин — каждый их них решил «попробовать» антисептик.
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