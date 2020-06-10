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В Казахстане полагают, что Алексей Шпилевский готовится к уходу из "Кайрата"

10.06.2020 11:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Казахстанский спортивный ресурс Sports.kz — о хитром Алексее Шпилевском и его последнем экзамене.





За последние месяцы удалось прочесть интервью зарубежной прессе как самого Алексея Шпилевского, так и его отца. Помимо уже традиционных славословий клубу и, конечно, Кайрату Боранбаеву, создалось впечатление, что готовится плацдарм для того, чтобы в нужный момент покинуть этот коллектив, — ведь и про его финансовые проблемы в закулисье тоже немало говорится.

Не будем вдаваться в подробности откровенной ерунды, которая была сказана обоими Шпилевскими, дабы представить продолжателя вечновторых традиций большим гением тренерского дела, — ведь, как все мы знаем, младший из них ничего толкового в "Кайрате" до сих пор не сделал: провалил еврокубки и проиграл решающий матч "Астане". "Серебро" вряд ли может служить хоть каким-то утешением.

Однако стоит и отдать ему должное: Алексей правильно мыслит, сказав, что главное — еврокубки. Тут уж он прямо в точку попал. Будем надеяться, в этом году там не облажается, — говорится в материале республиканского интернет-портала Sports.kz.
 
 
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Казахстанский спортивный ресурс Sports.kz — о хитром Алексее Шпилевском и его последнем экзамене.
 
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