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Детей в Гродно призывают «Выходить играть во двор» - так называется летняя акция
Источник материала: ОНТ
Центры творчества в Гродно призывают детей «Выходить играть во двор» - так называется летняя акция.
Руководители кружков проводят занятия на свежем воздухе. Учли интересы каждого: для самых маленьких – мягкий конструктор и танцы со сказочными героями, для ребят постарше – футбол и баскетбол, для девочек – мастер-класс по рисованию на мольберте. Оказалось, сложно остаться в стороне от такого события.
С учётом эпидемиологической обстановки детей разделят на малые группы. Такие выездные занятия намерены проводить каждую неделю до конца лета.
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Центры творчества в Гродно призывают детей «Выходить играть во двор» - так называется летняя акция. Руководители кружков проводят занятия на свежем воздухе. Учли...
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