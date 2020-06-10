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Детей в Гродно призывают «Выходить играть во двор» - так называется летняя акция

10.06.2020 10:38 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Центры творчества в Гродно призывают детей «Выходить играть во двор» - так называется летняя акция.

Руководители кружков проводят занятия на свежем воздухе. Учли интересы каждого: для самых маленьких – мягкий конструктор и танцы со сказочными героями, для ребят постарше – футбол и баскетбол, для девочек – мастер-класс по рисованию на мольберте. Оказалось, сложно остаться в стороне от такого события.

Алёна Борисенко: «Очень хорошо, потому что дети засиделись, дети устали, дети уже хотят играть, хотят своих друзей увидеть. И такой формат, конечно, на улице это отлично».

Андрей Семанчик, начальник отдела образования Гродненского горисполкома: «Это наоборот вдохновляет наших сотрудников. Свежий воздух, больше объем, музыка, улыбки, родители. Самое главное, что дети приходят со всего двора. Разный возраст. И вот всех вместе заинтересовать, мне кажется это дорогого стоит в наше время».

С учётом эпидемиологической обстановки детей разделят на малые группы. Такие выездные занятия намерены проводить каждую неделю до конца лета.

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Теги: Гродно
 
 
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Центры творчества в Гродно призывают детей «Выходить играть во двор» - так называется летняя акция. Руководители кружков проводят занятия на свежем воздухе. Учли...
 
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