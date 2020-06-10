ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Творческое лето. Какую программу подготовил Молодёжный театр эстрады к школьным каникулам

10.06.2020 11:34 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Молодежный театр эстрады предлагает юным зрителям увлекательно провести летние каникулы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для этого подготовлены новые сюрпризы и приключения.

Творческое лето. Какую программу подготовил Молодёжный театр эстрады к школьным каникулам

В частности, театр присоединился к общенациональной акции «Культурное лето: мастера искусств – детям».

Это отличная возможность поближе познакомить детей с творчеством артистов, выйдя за стены театра. Сейчас на площадках столичных школ с успехом идет мюзикл «В некотором царстве, в некотором государстве… или Принц-золотые уши».

Творческое лето. Какую программу подготовил Молодёжный театр эстрады к школьным каникулам

Творческое лето. Какую программу подготовил Молодёжный театр эстрады к школьным каникулам

Постановка наполнена песнями и танцами, интерактивными играми, где дети могут взаимодействовать с персонажами представления.

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Молодежный театр эстрады предлагает юным зрителям увлекательно провести летние каникулы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для этого...
 
Новости дня
Новости разные
 
В США разработали искусственный мозг на кристалле
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
10.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика