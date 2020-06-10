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В Токио десятки человек попали в больницы из-за жары. Что делать, чтобы избежать теплового удара?

10.06.2020 12:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Японии. В Токио из-за жары в больницах оказались три десятка человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди пострадавших люди в возрасте от 22 до 99 лет. Двое из них находятся в критическом состоянии.

Столбик термометра в столице Японии поднялся до отметки в +31 градус. Еще выше температура на северо-востоке острова Хонсю – +33 градуса.

В Токио десятки человек попали в больницы из-за жары. Что делать, чтобы избежать теплового удара?

Чтобы избежать теплового удара, власти советуют местным жителям пользоваться кондиционерами, избегать сильных физических нагрузок на улице и чаще пить воду. Также японцев призывают соблюдать дистанцию на улице, чтобы можно было снимать защитные маски.

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Новости Японии. В Токио из-за жары в больницах оказались три десятка человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди пострадавших люди в возрасте от 22...
 
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