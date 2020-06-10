В Токио десятки человек попали в больницы из-за жары. Что делать, чтобы избежать теплового удара?

Источник материала: СТВ

Новости Японии. В Токио из-за жары в больницах оказались три десятка человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди пострадавших люди в возрасте от 22 до 99 лет. Двое из них находятся в критическом состоянии.

Столбик термометра в столице Японии поднялся до отметки в +31 градус. Еще выше температура на северо-востоке острова Хонсю – +33 градуса.





Чтобы избежать теплового удара, власти советуют местным жителям пользоваться кондиционерами, избегать сильных физических нагрузок на улице и чаще пить воду. Также японцев призывают соблюдать дистанцию на улице, чтобы можно было снимать защитные маски.