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В трамваях Минска появится бесплатный Wi-Fi

10.06.2020 12:04 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: belta.by

Как отмечено в сообщении, новшество будет полезно не только для пассажиров. WiFi в транспорте позволит развивать в городе систему продажи и проверки проездных билетов с помощью смартфона.

«Такая возможность – результат государственно-частного партнерства. Компания, которая реализует проект, будет предоставлять беспроводной интернет бесплатно, зарабатывая на рекламе при входе в сеть», - пояснили в пресс-службе.

Источник: Myfin.by
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В Минске уже в июне на одном из трамвайных маршрутов начнется опытная эксплуатация Wi-Fi-доступа в интернет. В перспективе к этому проекту планируют присоединить все...
 
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