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В трамваях Минска появится бесплатный Wi-Fi
Источник материала: Myfin
Как отмечено в сообщении, новшество будет полезно не только для пассажиров. WiFi в транспорте позволит развивать в городе систему продажи и проверки проездных билетов с помощью смартфона.
«Такая возможность – результат государственно-частного партнерства. Компания, которая реализует проект, будет предоставлять беспроводной интернет бесплатно, зарабатывая на рекламе при входе в сеть», - пояснили в пресс-службе.
Источник: Myfin.by
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В Минске уже в июне на одном из трамвайных маршрутов начнется опытная эксплуатация Wi-Fi-доступа в интернет. В перспективе к этому проекту планируют присоединить все...
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