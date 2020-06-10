В трамваях Минска появится бесплатный Wi-Fi

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фото: belta.by

Как отмечено в сообщении, новшество будет полезно не только для пассажиров. WiFi в транспорте позволит развивать в городе систему продажи и проверки проездных билетов с помощью смартфона.

«Такая возможность – результат государственно-частного партнерства. Компания, которая реализует проект, будет предоставлять беспроводной интернет бесплатно, зарабатывая на рекламе при входе в сеть», - пояснили в пресс-службе.