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В центре Бобруйска больше чем на месяц перекрыли часть улицы. Автобусы тоже идут в объезд

10.06.2020 12:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

До 1 июля в Бобруйске будет перекрыто движение на участке улице Володарского от улицы Школьной до Спартаковской. Это связано с земляными работами, сообщается на сайте Бобруйского горисполкома.

По улице Ленина от проспекта Георгиевского до улицы Октябрьской организовано двустороннее движение.

Автобусы №№ 6 и 6а будут ходить в объезд по улице Ленина.

 
 
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