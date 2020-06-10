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В центре Бобруйска больше чем на месяц перекрыли часть улицы. Автобусы тоже идут в объезд
Источник материала: Tut.by
До 1 июля в Бобруйске будет перекрыто движение на участке улице Володарского от улицы Школьной до Спартаковской. Это связано с земляными работами,
По улице Ленина от проспекта Георгиевского до улицы Октябрьской организовано двустороннее движение.
Автобусы №№ 6 и 6а будут ходить в объезд по улице Ленина.
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Часть улицы Володарского будет перекрыта до 18 июля.
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