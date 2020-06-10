В центре Бобруйска больше чем на месяц перекрыли часть улицы. Автобусы тоже идут в объезд

Источник материала: Tut.by

До 1 июля в Бобруйске будет перекрыто движение на участке улице Володарского от улицы Школьной до Спартаковской. Это связано с земляными работами, сообщается на сайте Бобруйского горисполкома.

По улице Ленина от проспекта Георгиевского до улицы Октябрьской организовано двустороннее движение.

Автобусы №№ 6 и 6а будут ходить в объезд по улице Ленина.