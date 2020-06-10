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«Риск заражения высокий»: Главный санврач обеспокоен, что минчане уже не защищаются от коронавируса

10.06.2020 12:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главный санитарный врач Минска Нелли Гиндюк высказала обеспокоенность тем, что минчане начали пренебрегать мерами безопасности, респираторного этикета и личной гигиены, хотя вероятность заражения инфекциями все еще высокая, передает БЕЛТА.



— В последнее время отмечается некоторая самоуспокоенность минчан в плане профилактики респираторных и других инфекций. Хотя они по-прежнему актуальны. Только основные правила профилактики помогут избежать инфекций, дальнейшего их распространения…

Врач напомнил, какие именно меры профилактики нужно соблюдать:

— При чихании или кашле надо прикрывать рот и нос одноразовой салфеткой, которую после использования нужно аккуратно выкинуть. Если салфетки рядом нет — чихать в сгиб локтя, после обработать руки антисептическим средством. Руки нужно мыть и обрабатывать как можно чаще, обязательно — после посещения общественных мест, транспорта, до и после еды. Как и дезинфицировать мобильные телефоны, другие предметы, которых люди часто касаются в течение дня. Для гаджетов подойдет салфетка с микрофиброй, смоченная водой с моющим средством, либо спиртосодержащее дезинфицирующее средство.


Все еще актуально и социальное дистанцирование — на расстоянии минимум 1,5 м друг от друга. Это важно, независимо от того, где мы находимся: в магазинах, на рынках, на пляжах или в других местах. В местах скопления людей необходимо носить средство защиты — маску, которую следует менять через каждые два часа. За ненадобностью ее нужно снять и положить в чистый пакет. Ни в коем случае не стоит носить ее на ухе или под подбородком, тем самым инфицируя сначала маску, а затем и себя, — рассказала Нелли Гиндюк.
 
Теги: Минск
 
 
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Главный санитарный врач Минска Нелли Гиндюк высказала обеспокоенность тем, что минчане начали пренебрегать мерами безопасности, респираторного этикета и личной...
 
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