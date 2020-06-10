Минчанка пожаловалась в ЦИК на Лукашенко – и за неё сразу же взялась налоговая

Источник материала: KYKY

Мы уже рассказывали , как минчанка Ксения Федорова, владелица двух маникюрных салонов и бара «Синяя Коза», отправила жалобу в ЦИК на Александра Лукашенко. Поводом стала его нашумевшая фраза о женщинах, которым, по его словам, не стать президентом Беларуси, ведь в нашей стране Конституция для мужчин. Сегодня Федорова написала , что после обращения в Центризбирком ее бизнесом внезапно заинтересовалась налоговая.

«2 июня я обратилась в ЦИК с вопросом – возможно ли гендерное неравенство в нашей стране и насколько правомерно озвучивать такие заявления в адрес женщин со стороны кандидатов в претенденты, – описывает ситуацию Ксения. – Тыдыщ – 9 июня получила звонок из налоговой, и инспектор поинтересовалась, почему мы не отвечаем на письмо, отправленное в «личный электронный кабинет», датированное 5 июня от налоговой, в котором в срочном порядке предлагают нам предоставить документы.

Безусловно, мы их предоставим. Раз порядок такой. Самое время мониторить малое предприятие – бар. Сначала я заволновалась и подумала – неужели харрасят? Ну нет. Не время душить малый бизнес и затевать проверки – и так все зыбко, и столько банкротится фирм, и сколько закрылось. Наверняка, хотят отмониторить и проконсультировать как работать, минимально подвергая риску малое предприятие».

В комментариях под постом Федоровой пользователи называют запрос от налоговой, мягко говоря, странным. Мол, она требует дать ей ту информацию, частью которой и так владеет. Другая же часть к налоговой не относится вообще никак.

Чуть подробнее о жалобе Ксении на президента, которую ЦИК получил 2 июня. В ней Федорова просила вынести Лукашенко предупреждение за дискриминацию женщин и преждевременную агитацию. Этим минчанка запустила своеобразный флешмоб: в Центризбирком послали десятки похожих запросов, но всем ответили стандартной отпиской. Мол, закон регулирует агитацию только кандидатов в президенты, а официально Лукашенко им еще не стал. Поэтому ЦИК бессилен что-либо сделать. Ксению не устроила такая позиция комиссии, и 4 июня она выслала ей еще одну жалобу. Ответ по ней пока не пришел.