Белый или коричневый сахар? Какой полезнее?

Источник материала: ОНТ

Сахар является постоянным камнем преткновения среди тех, кто худеет и придерживается здорового образа жизни. Но полностью отказаться от него - очень сложно и практически нереально. Да и к тому же на полках в магазинах нам хотят постоянно предложить полезную альтернативу сахару.

Если сахарозаменитель подходят только людям с сахарным диабетом, то, возможно, коричневый сахар может стать полезной альтернативой белому? Так ли это, читайте в нашем материале.

Коричневый сахар - это?

Белый и коричневый сахар добываются из сахарной свеклы и тростника соответственно. Сахар из свеклы обычно проходит специальную обработку и отбеливание, благодаря чему и достигается белый цвет. Коричневый сахар также проходит обработку, но до отбеливания он не доходит. Патока, которая остаётся в его составе, придаёт сахару коричневый оттенок и более ярко выраженный вкус.

Калорийность белого и коричневого сахара

Как коричневый, так и белый сахар обладают практически одинаковой энергетической ценностью. Таким образом, одна чайная ложка коричневого или белого сахара содержит примерно 15 ккал.

Какой сахар полезнее?

Патока, при помощи которой окрашивают сахар в коричневый цвет, содержит в своём составе кальций, калий, железо и магний, чего не скажешь об обычном белом сахаре. Однако полезных веществ в первом виде сахара так мало, что это не оказывает значительного влияния на организм человека.

В чём различие?

Различие двух видов сахаров заключается в цвете и вкусе. Многие кондитеры любят добавлять в некоторые виды выпечки именно коричневый сахар из-за его специфического вкуса. В качестве примера можно привести имбирные пряники.

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