ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Белый или коричневый сахар? Какой полезнее?

10.06.2020 13:00 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Белый или коричневый сахар? Какой полезнее?

Сахар является постоянным камнем преткновения среди тех, кто худеет и придерживается здорового образа жизни. Но полностью отказаться от него - очень сложно и практически нереально. Да и к тому же на полках в магазинах нам хотят постоянно предложить полезную альтернативу сахару. 

Если сахарозаменитель подходят только людям с сахарным диабетом, то, возможно, коричневый сахар может стать полезной альтернативой белому? Так ли это, читайте в нашем материале. 

Коричневый сахар - это?

Белый и коричневый сахар добываются из сахарной свеклы и тростника соответственно. Сахар из свеклы обычно проходит специальную обработку и отбеливание, благодаря чему и достигается белый цвет. Коричневый сахар также проходит обработку, но до отбеливания он не доходит. Патока, которая остаётся в его составе, придаёт сахару коричневый оттенок и более ярко выраженный вкус. 

Калорийность белого и коричневого сахара

Как коричневый, так и белый сахар обладают практически одинаковой энергетической ценностью. Таким образом, одна чайная ложка коричневого или белого сахара содержит примерно 15 ккал. 

Какой сахар полезнее? 

Патока, при помощи которой окрашивают сахар в коричневый цвет, содержит в своём составе кальций, калий, железо и магний, чего не скажешь об обычном белом сахаре. Однако полезных веществ в первом виде сахара так мало, что это не оказывает значительного влияния на организм человека.

В чём различие?

Различие двух видов сахаров заключается в цвете и вкусе. Многие кондитеры любят добавлять в некоторые виды выпечки именно коричневый сахар из-за его специфического вкуса. В качестве примера можно привести имбирные пряники. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сахар является постоянным камнем преткновения среди тех, кто худеет и придерживается здорового образа жизни. Но полностью отказаться от него - очень сложно и...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Эквадоре после извержения вулкана выпал пепельный дождь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
10.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика