Вместе с членами инициативной группы Тихановской «арестовали» 3,5 тысячи собранных подписей

Источник материала: Tut.by

Члены инициативной группы Светланы Тихановской продолжают подвергаться репрессиям: их задерживают, некоторых — Гродно на пикете по сбору подписей задержали члена инициативной группы Светланы Тихановской">прямо на пикете по сбору подписей, арестовывают на «сутки». Вместе с некоторыми из них «арестованными» оказались и собранные за выдвижение Тихановской подписи.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В Гродно 29 мая, когда был задержан Сергей Тихановский и еще девять человек, в автомобиле, на котором приехала команда, лежали подписные листы с 2 тысячами подписей. Позже автомобиль с парковки исчез , а вместе с ним и подписи.

— Подписные листы находились в автомобиле на парковке, который потом забрали в рамках уголовного дела. Члены инициативной группы написали заявление, чтобы им вернули подписи, но пока ответа нет, — рассказал TUT.BY пресс-секретарь инициативной группы Александр Кабанов.

Еще 1,5 тысячи подписей были с собой у Олега Бобровского, которого задержали 7 июня при подъезде к Комаровке . Мужчину увезли в РУВД, его автомобиль — на штрафстоянку. Члены инициативной группы написали заявление в РУВД с требованием объяснить, почему задержали автомобиль, и о возврате подписей. Ответ тоже пока не получен.

Как объясняет правозащитник Валентин Стефанович, подписные листы, которые были «задержаны» вместе с членом инициативной группы или с его авто, должны вернуть инициативной группе Тихановской.

— Такие случаи уже были в 2006 году, когда задержали членов инициативной группы Милинкевича вместе с подписными листами. Тогда инициативная группа написала заявление в РУВД и подписные листы вернули. Если на заявление группы Тихановской не реагируют и листы не возвращают, это можно расценивать как препятствие работе инициативной группы и препятствие проведению избирательной кампании, — говорит Стефанович.

Правозащитник подчеркивает: сотрудники РУВД, согласно инструкции, не имеют права что-то передавать от задержанного людям «на волю» и наоборот. Но к подписным листам это не относится.

— У нас в практике даже была когда-то грустная история с котом. Человека задержали, увезли в суд, дали 15 суток, а у него дома остался кот. И там всеми правдами и неправдами уговаривали милиционеров передать ключи от квартиры родственникам. А у сотрудников — инструкция, — рассказывает Стефанович. — Но с подписными листами ситуация совсем другая. Поскольку руководитель инициативной группы Сергей Тихановский тоже задержан, в РУВД с заявлением, чтобы вернули подписи, может обратиться сама претендент в президенты Светлана. Подписи собраны в установленном законом порядке и должны быть сданы в комиссии в установленные календарным планом ЦИК сроки. Еще раз: если подписи не вернут, это можно расценивать как препятствие в проведении кампании, — утверждает Валентин Стефанович.

Сколько всего собрано подписей за Светлану Тихановскую, в ее инициативной группе еще не подсчитали. В интервью «Белсату» Тихановская озвучила промежуточную цифру, которую обсуждали в чатах инициативной группы, — 60 тысяч.

Александр Кабанов говорит, что эта цифра звучала в чатах давно, но после этого инициативная группа не подбивала количество собранных подписей.

— Общей цифры на сегодня нет. У нас ведь не такая большая инициативная группа (247 человек. — Прим. TUT.BY) и есть члены группы, которые катаются по всем городам, не сидят на одном пикете все время. Группа маленькая, но мобильная: люди ездят по регионам, подписи с собой не возят в машине, чтобы их не забрали, если вдруг задержат. Поэтому члены группы физически не могут сесть и посчитать подписи, у них просто нет на это времени. На нас оказывается давление, но мы продолжаем свою кампанию. Подписи начнем подсчитывать после 13 июня, — говорит Александр Кабанов.

— Вы все-таки будете отдавать подписи на регистрацию кандидата? Сергей Тихановский не раз подчеркивал, что этого в планах нет .

— Столько было проделано работы, столько людей попали под репрессии, что на сегодня наша задача — сделать следующий шаг: сдать подписи и попытаться зарегистрировать нашего кандидата, — сказал Кабанов.