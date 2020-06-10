Будущее мира - одаренные и талантливые

Источник материала: Ивьевский край

Вот уже более 15 лет общественное объединение "Белорусский фонд мира" награждает почетными грамотами, значками "Стипендиат фонда мира" и денежными премиями лучших учащихся школ, лицеев, колледжей, студентов высших учебных заведений.

Лауреатами премии становятся и представители Гродненщины. Это юноши и девушки, добившиеся наибольших успехов в интеллектуальной, творческой, спор-тивной, художественной деятельности, учебе и общественной работе.

Среди лауреатов премии в этом году - ивьевчане Александр Белоголовый и Ринат Байтасов, учащиеся Ивьевской средней школы.

С 7 класса Ринат Байтасов посещает факультативные занятия по информатике "Алгоритмизация и программирование", принимает активное участие в олимпиадном движении. На протяжении 3 лет является победителем III этапа республиканской олимпиады по информатике (2017 год - диплом II степени, 2018 год - диплом III степени, 2019 год - I степени), участником заключительного этапа республиканской олимпиады по информатике.

В 2019 году молодой человек был награжден дипломом I степени на областной олимпиаде по информатике среди учащихся II ступени общего среднего образования, грамотой за участие в олимпиаде по информатике и веб-программированию механико-математического факультета Белорусского государственного университета. А также завоевал диплом II степени на межрегиональной многопрофильной олимпиаде, организованной Институтом повышения квалификации и переподготовки в области технологий информатизации и управления факультета прикладной математики и информатики Белорусского государственного университета, диплом III степени в открытом первенстве БГУ по программированию среди учащихся.

В этом году за результативное выступление на II этапе республиканской олимпиады по математике и информатике Ринат награжден дипломами I степени, на III этапе республиканской олимпиады по информатике - дипломом I степени.

Педагоги отмечают, что Ринат добросовестно относится к выполнению общественных поручений, активно участвует в общественной жизни школы и класса, является инициатором различных мероприятий, активным участником интеллектуальных конкурсов.

Поздравляем юных стипендиатов!





Р. Байтасов с председателем районной организации ОО

“Белорусский фонд мира” А. Романюком





По сложившейся доброй традиции в конце учебного года Гродненское областное отделение общественного объединения "Белорусский фонд мира" поддерживает талантливых учеников. Поощряют молодых людей, которые успешны в учебе, являются победителями олимпиад, участниками научных конференций и конкурсов, патриотических движений, вахт Памяти, экскурсоводами школьных музеев, членами лекторских групп по патриотическому воспитанию, отличившиеся в искусстве и спорте. В этом году предоставили возможность номинировать своих лучших учеников художественным школам и школам искусств.

По итогам II полугодия 2019-2020 учебного года выпускнику Ивьевской детской школы искусств, юному гитаристу Александру Белоголовому (учитель Алексей Харченко) присуждена разовая стипендия Гродненского областного отделения общественного объединения "Белорусский фонд мира" с вручением Почетной грамоты "За высокие показатели в учебе и активное участие в общественной жизни" и нагрудного знака "Стипендиат фонда мира".

Чем заслужил Александр такую высокую награду? Перечисляем: стал дипломантом І степени на І Международном конкурсе исполнительских искусств "Осенний звездопад" в номинации "инструментальная музыка", получил диплом лауреата ІІІ степени на І Открытом региональном конкурсе исполнителей на классической гитаре "Гитарный Олимп", аналогичной наградой был отмечен на І региональном фестивале-конкурсе "Хрустальная снежинка" в номинации "инструментальная музыка", награжден дипломом финалиста на VI Международном фестивале-конкурсе "Новые вершины", получил грамоту за участие в XXVI областном открытом конкурсе им к. Горского.