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Баскетбольный клуб «Цмокi-Мiнск» остается в Единой Лиге ВТБ на следующий сезон

10.06.2020 13:38 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Баскетбольный клуб «Цмокi-Мiнск» остается в Единой Лиге ВТБ на следующий сезон

Столичный баскетбольный клуб «Цмокi-Мiнск» остается в Единой Лиге ВТБ на следующий сезон. 

Глава турнира Сергей Кущенко отметил, что все 13 команд, которые выступали в прошлом чемпионате, уже дали свое согласие вновь бороться за престижный трофей. Официальные заявки от клубов должны поступить до 15 июня, когда и будет сформирован окончательный состав участников. 

Напомним, 27 марта Единая лига ВТБ объявила о досрочном завершении сезона, победителя турнира решили не определять.

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Столичный баскетбольный клуб «Цмокi-Мiнск» остается в Единой Лиге ВТБ на следующий сезон.  Глава турнира Сергей Кущенко отметил, что все 13 команд, которые выступали...
 
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