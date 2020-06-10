Источник материала: ОНТ

Столичный баскетбольный клуб «Цмокi-Мiнск» остается в Единой Лиге ВТБ на следующий сезон.

Глава турнира Сергей Кущенко отметил, что все 13 команд, которые выступали в прошлом чемпионате, уже дали свое согласие вновь бороться за престижный трофей. Официальные заявки от клубов должны поступить до 15 июня, когда и будет сформирован окончательный состав участников.

Напомним, 27 марта Единая лига ВТБ объявила о досрочном завершении сезона, победителя турнира решили не определять.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram