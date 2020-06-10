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Баскетбольный клуб «Цмокi-Мiнск» остается в Единой Лиге ВТБ на следующий сезон
Источник материала: ОНТ
Столичный баскетбольный клуб «Цмокi-Мiнск» остается в Единой Лиге ВТБ на следующий сезон.
Глава турнира Сергей Кущенко отметил, что все 13 команд, которые выступали в прошлом чемпионате, уже дали свое согласие вновь бороться за престижный трофей. Официальные заявки от клубов должны поступить до 15 июня, когда и будет сформирован окончательный состав участников.
Напомним, 27 марта Единая лига ВТБ объявила о досрочном завершении сезона, победителя турнира решили не определять.
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Столичный баскетбольный клуб «Цмокi-Мiнск» остается в Единой Лиге ВТБ на следующий сезон. Глава турнира Сергей Кущенко отметил, что все 13 команд, которые выступали...
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