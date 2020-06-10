Культовый фильм 1939 года убрали из каталога HBO Max (это связано с гибелью афроамериканца)

Источник материала: Tut.by

Американская стриминг-платформа HBO Max временно уберет из своего каталога оскароносную картину «Унесенные ветром» 1939 года, снятую по роману Маргарет Митчелл. Такое решение продиктовано протестами в США, начавшимися после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.



Кадр из фильма

Компания WarnerMedia решила отказаться от показа фильма Виктора Флеминга на своей платформе HBO Max. Руководство организации пересмотрело исторический контекст картины, которая романтизирует американский Юг до Гражданской войны и умаляет ужасы рабства. Компания официально заявила:

— «Унесенные ветром» — продукт своего времени. Он изображает некоторые из этнических и расовых предрассудков, которые, к сожалению, были распространены в американском обществе. Подобные расистские моменты были ошибочными тогда, они ошибочны сегодня, и мы подумали, что показ этого фильма без объяснения и осуждения этих моментов безответственен. Для создания более справедливого, равноправного и инклюзивного будущего мы сначала должны признать и понять собственную историю.

WarnerMedia отмечает, что фильм вернется на HBO Max после некоторых обсуждений.

По сюжету картины, ветры Гражданской войны в один миг уносят беззаботную юность южанки Скарлетт О`Хара, когда привычный шум балов сменяется грохотом канонад на подступах к родному дому. Для молодой женщины, вынужденной бороться за новую жизнь на разоренной земле, испытания и лишения становятся шансом переосмыслить идеалы, обрести веру в себя и найти настоящую любовь. Фильм завоевал восемь премий «Оскар» — этот рекорд не был побит в течение двух десятилетий.

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