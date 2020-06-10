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ЕС на год продлил "крымские" санкции против России

10.06.2020 13:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Послы ЕС на год продлили пакет санкций против России, введенных в связи с незаконной аннексией Крыма.

Об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, сообщает "Европейская правда".

"Послы ЕС дали" зеленый свет "для продолжения запрета ЕС на инвестиции в Крым еще на один год, без изменений", - написал он.



"Единство и солидарность ЕС разрушили отчаянные попытки России воспользоваться COVID-19 для отмены санкций, введенных против РФ за продолжающуюся агрессию против Украины. Крымский пакет будет продлен еще на год. Благодарим наших партнеров за их непоколебимую поддержку", - пишет представитель Украины при ЕС, посол Николай Точицкий.



О том, что решение будет принято сегодня, стало известно еще несколько дней назад.

Санкции ЕС предусматривают запрет на: импорт в ЕС товаров из Крыма и Севастополя; инвестиции в Крым или Севастополь; туристические услуги в Крыму и Севастополе, в частности, европейские круизные лайнеры не могут заходить в крымские порты; экспорт определенных товаров и технологий в Крым, в частности, в сфере транспорта, телекоммуникаций и энергетики.

Срок действия действующих санкций ЕС в отношении Крыма истекал 23 июня.
 
 
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Послы ЕС на год продлили пакет санкций против России, введенных в связи с незаконной аннексией Крыма.
 
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