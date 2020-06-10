"Послы ЕС дали" зеленый свет "для продолжения запрета ЕС на инвестиции в Крым еще на один год, без изменений", - написал он.

"Единство и солидарность ЕС разрушили отчаянные попытки России воспользоваться COVID-19 для отмены санкций, введенных против РФ за продолжающуюся агрессию против Украины. Крымский пакет будет продлен еще на год. Благодарим наших партнеров за их непоколебимую поддержку", - пишет представитель Украины при ЕС, посол Николай Точицкий.

О том, что решение будет принято сегодня, стало известно еще несколько дней назад.





Санкции ЕС предусматривают запрет на: импорт в ЕС товаров из Крыма и Севастополя; инвестиции в Крым или Севастополь; туристические услуги в Крыму и Севастополе, в частности, европейские круизные лайнеры не могут заходить в крымские порты; экспорт определенных товаров и технологий в Крым, в частности, в сфере транспорта, телекоммуникаций и энергетики.





Срок действия действующих санкций ЕС в отношении Крыма истекал 23 июня.