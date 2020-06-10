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«Пока не уйдёт последний отдыхающий с пляжа». Как в Беларуси будут следить за безопасностью людей на водоёмах в 2020 году
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Только за последние три дня в Беларуси при купании на речках и озерах без наблюдения старших утонули четверо несовершеннолетних, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Спасатели призывают соблюдать все меры безопасности при отдыхе на водоемах, особое внимание – детям. Ни при каких обстоятельствах их нельзя оставлять без присмотра.
Олег Борозна, начальник отдела водолазно-спасательной службы ОСВОДа:
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«Пока не уйдёт последний отдыхающий с пляжа». Как в Беларуси будут следить за безопасностью людей на водоёмах в 2020 году
Новости Беларуси. Только за последние три дня в Беларуси при купании на речках и озерах без наблюдения старших утонули четверо несовершеннолетних, сообщили в...
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