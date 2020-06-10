ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Пока не уйдёт последний отдыхающий с пляжа». Как в Беларуси будут следить за безопасностью людей на водоёмах в 2020 году

10.06.2020 13:58 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Только за последние три дня в Беларуси при купании на речках и озерах без наблюдения старших утонули четверо несовершеннолетних, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, 9 июня трагедия унесла жизнь 10-летней школьницы в Сморгонском районе. девочка погибла, пытаясь спасти двоюродную сестру (подробнее здесь).

«Пока не уйдёт последний отдыхающий с пляжа». Как в Беларуси будут следить за безопасностью людей на водоёмах в 2020 году

Спасатели призывают соблюдать все меры безопасности при отдыхе на водоемах, особое внимание – детям. Ни при каких обстоятельствах их нельзя оставлять без присмотра.

«Пока не уйдёт последний отдыхающий с пляжа». Как в Беларуси будут следить за безопасностью людей на водоёмах в 2020 году

Олег Борозна, начальник отдела водолазно-спасательной службы ОСВОДа:
В этом году возможно увеличение количества отдыхающих именно на пляжах на территории Республики Беларусь в связи с тем, что выезды ограничиваются. Поэтому ОСВОД готов к оказанию помощи людям на водах. Если понадобится, будут усиливаться дежурные смены и количеством человек, и, возможно, может быть пересмотрен график работы дежурной смены в сторону увеличения вплоть до того, пока не уйдет последний отдыхающий с пляжа.

Люди в материале: Олег Борозна

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Только за последние три дня в Беларуси при купании на речках и озерах без наблюдения старших утонули четверо несовершеннолетних, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Кремле не видят ничего, «что бы дискредитировало выборы» в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
10.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика