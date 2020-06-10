Сенцов вместе с активистами требует освобождения подозреваемых по делу Шеремета: письмо к президенту

Олег Сенцов — режиссер и бывший политический заключенный, поддержал открытое обращение к президенту Владимиру Зеленскому движения Free Dr Kuzmenko, которые требуют освободить из-под стражи одну из главных подозреваемых в деле убийства журналиста Павла Шеремета Юлию Кузьменко. Соответствующее обращение 9 июня авторы опубликовали на своей странице в Facebook, а сегодня его поддержал и Олег Сенцов.





Активисты требуют, чтобы судебный процесс был прозрачным и беспристрастным по отношению к всем подозреваемым по этому делу — Юлии Кузьменко, Яны Дугарь и Андрея Антоненко.





"Это обращение мы запускаем в виде флешмоба и приглашаем присоединиться каждого из вас! Скопируйте ниже приведенный текст письма, добавьте его как отдельную публикацию на свою страницу и отметьте в заметке Офис Президента Украины", — призывают активисты.





Полный текст обращения к президенту

Открытое письмо





Президенту Украины





Зеленскому Владимиру Александровичу





Седьмой год в Украине война, украинцы платят страшную цену за свою независимость.





В 2014 году мы, граждане Украины — волонтеры, добровольцы, не жалея сил, помогали украинской власти противостоять российской агрессии, украинским военным сдержать агрессора на фронте. И мы смогли.





В 2014 году волонтеры и добровольцы стали особо ценными мишенями для агрессора, нас начали преследовать.





В 2019 году Вас украинское общество избрало Президентом Украины, а преследования волонтеров и добровольцев продолжаются. Яркий пример — подозреваемые по "делу Шеремета":





- волонтер — детский кардиохирург Юлия Кузьменко





- военнослужащий ССО — музыкант Андрей Антоненко





- военная медсестра — Яна Дугарь.





6 месяцев прошло с тех пор, как 12 декабря 2019 на брифинге, проведенном МВД при Вашем участии, этих людей объявили "убийцами" и полиция озвучила свою версию событий.





6 месяцев общество наблюдает за этим делом.





6 месяцев Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко находятся под арестом.









Все судебные заседания открыты для прессы и общественности, транслируются в сети интернет. Общество наблюдает следующее: адвокаты подозреваемых предоставляют доказательства, опровергающие обоснованность подозрения и наличие каких-либо рисков относительно препятствования следствию со стороны этих людей, нет никаких оснований считать, что именно эти люди причастны к убийству Павла Шеремета. Несмотря на это, суды выносят немотивированные решения об избрании и продлении действия мер пресечения Ю. Кузьменко, А. Антоненко, Я. Дугарь.





Суды не могут быть объективными и независимыми, поскольку еще 12 декабря 2019, этих людей назначили "убийцами", транслируя на всю страну брифинг МВД. В средствах массовой информации должностные лица государственных органов сделали немало заявлений о причастности этих лиц к убийству П. Шеремета. Именно это каждый раз предопределяет результаты судебных решений. Это вопиющие нарушения прав человека, о чем свидетельствует практика Европейского суда.





Объективным в данном случае является общество, которое видит многочисленные независимые журналистские расследования, опровергающие версию следствия, аргументы и доказательства, предоставленные сторонами в процессе. Общество понимает, что доказательств причастности этих лиц к преступлению нет. То, что подается следствием в качестве доказательств, крайне неубедительно, иногда противоречит само себе и не соответствует элементарным правилам логики.





Следствие завершено. Общественное мнение на этот момент четко сформировано.





Исходя из голословных предположений обвинения, отсутствия доказательств и реноме подозреваемых по "делу Шеремета", а также беспрецедентного количества известных и авторитетных людей, которые имеют особое доверие в обществе, готовых принять подозреваемых на поруки — содержание этих людей под стражей делает общественно-опасной атмосферу в стране.





Если украинская судебная система будет неспособна дать надлежащую оценку таким "доказательствам" следствия и продолжать держать за решеткой невиновных людей, то Европейский суд по правам человека однозначно примет во внимание все аргументы и примет решение с точки зрения объективного наблюдателя, и ответчиком в таком случае будет государство Украина.





Статья 102 Конституции Украины указывает, что Президент Украины является гарантом соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина.





Статья 62 Конституции Украины предусматривает, что лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.





Никто не обязан доказывать свою невиновность в совершении преступления.





Обвинение не может основываться на доказательствах, полученных незаконным путем, а также на предположениях. Все сомнения относительно доказанности вины лица истолковываются в его пользу.





Требуем от Вас, как Президента Украины, гарантировать выполнение норм Конституции Украины, соблюдение конституционных прав и свобод Ю. Кузьменко, А. Антоненко, Я. Дугарь, обеспечить справедливое рассмотрение этого дела независимым и беспристрастным судом с тем, чтобы не продолжалось безосновательное содержание за решеткой невинных людей и украинское общество не утратило веру в справедливость и правосудие в Украине.









12 декабря 2019 года руководство полиции сообщило, что в убийстве Шеремета подозревают детского кардиохирурга и волонтера Юлию Кузьменко, рок-музыканта и бойца ССО Андрея Антоненка и военного медика Яну Дугарь. По версии следствия, мотивом убийства была "дестабилизация общественно-политической ситуации". Вероятных заказчиков в полиции назвать не смогли.





13 декабря Печерский суд отправил Дугарь под круглосуточный домашний арест, а Кузьменко взял под стражу на 60 суток без права внесения залога. Меру пресечения подозреваемым избирал судья Сергей Вовк, который в 2012 году отправил за решетку Юрия Луценко. ЕСПЧ признал тот приговор политически мотивированным.





Апелляционный суд Киева оставил меры пресечения без изменений, проигнорировав десятки желающих взять Кузьменко и Антоненко на поруки, а также на информацию об алиби подозреваемых и аргументы защиты о несостоятельности представленных следствием улик.





Впоследствии подозреваемым несколько раз продлевали меры пресечения.





Коллеги Шеремета из "Украинской правды" также усомнились в озвученной полицией версии относительно мотивов убийства.





Журналист Павел Шеремет трагически погиб 20 июля 2016 года в результате подрыва автомобиля. Взрыв произошел в 7:45 утра, когда журналист выехал из дома и проехал несколько десятков метров, на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве.