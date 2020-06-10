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В Кремле не видят ничего, «что бы дискредитировало выборы» в Беларуси
Источник материала: Tut.by
Россия не вмешивается и призывает другие страны не вмешиваться в президентские выборы в Беларуси. Об этом журналистам заявил в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет
— Безусловно, это наш важный, ближайший союзник, это государство, с которым у нас создано и действует Союзное государство, поэтому, конечно, мы с большим вниманием наблюдаем за тем, как проходит избирательная кампания, мы желаем успешного проведения этих выборов нашим белорусским партнерам, — сказал Песков.
Он подчеркнул, что в Кремле не видят ничего, «что бы дискредитировало эти выборы». «Это внутреннее дело Беларуси, мы предлагаем в эти внутренние дела не вмешиваться, и всем остальным — тоже», — подчеркнул пресс-секретарь российского президента.
Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа. В данный момент проходит сбор подписей за выдвижение кандидатов в президенты, который завершится 19 июня. Регистрация кандидатов в президенты пройдет с 5 по 14 июля.
Вероятно, пресс-секретарь президента России, призывая не вмешиваться в выборы в Беларуси имел в виду ЕС.
8 июня постоянный докладчик Европейского парламента по Беларуси, депутат от Литвы Пятрас Ауштрявичюс
Наследующий день в ЕС
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«Это внутреннее дело Беларуси, мы предлагаем в эти внутренние дела не вмешиваться, и всем остальным - тоже», - подчеркнул пресс-секретарь российского президента.
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