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В Кремле не видят ничего, «что бы дискредитировало выборы» в Беларуси

10.06.2020 14:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Россия не вмешивается и призывает другие страны не вмешиваться в президентские выборы в Беларуси. Об этом журналистам заявил в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.


Дмитрий Песков. Фото: Reuters

— Безусловно, это наш важный, ближайший союзник, это государство, с которым у нас создано и действует Союзное государство, поэтому, конечно, мы с большим вниманием наблюдаем за тем, как проходит избирательная кампания, мы желаем успешного проведения этих выборов нашим белорусским партнерам, — сказал Песков.

Он подчеркнул, что в Кремле не видят ничего, «что бы дискредитировало эти выборы». «Это внутреннее дело Беларуси, мы предлагаем в эти внутренние дела не вмешиваться, и всем остальным — тоже», — подчеркнул пресс-секретарь российского президента.

Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа. В данный момент проходит сбор подписей за выдвижение кандидатов в президенты, который завершится 19 июня. Регистрация кандидатов в президенты пройдет с 5 по 14 июля.

Вероятно, пресс-секретарь президента России, призывая не вмешиваться в выборы в Беларуси имел в виду ЕС.

8 июня постоянный докладчик Европейского парламента по Беларуси, депутат от Литвы Пятрас Ауштрявичюс обратился к вице-председателю Европейской комиссии, верховному представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю с просьбой отреагировать на происходящие в Беларуси репрессии в отношении демонстрантов и представителей гражданского общества.

Наследующий день в ЕС потребовали от Беларуси безусловного освобождения блогера Тихановского и других активистов и отмены всех обвинений против них.

 
 
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«Это внутреннее дело Беларуси, мы предлагаем в эти внутренние дела не вмешиваться, и всем остальным - тоже», - подчеркнул пресс-секретарь российского президента.
 
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