Как сообщила инспектор ОГАИ Смолевичского РОВД Ирина Стрельцова, в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма с 10 по 20 июня Госавтоинспекция совместно с инспекцией по делам несовершеннолетних проведут комплекс мероприятий под девизом «Берегите детей!».

В эти дни будут проводиться занятия с детьми в летних оздоровительных и пришкольных лагерях. Им разъяснят правила безопасного поведения на дороге и в транспорте. Также инспекторы уделят особое внимание правилам перехода проезжей части, выбору безопасных мест для активных игр, катанию на роликах, скейтбордах, велосипедах, средствах персональной мобильности.

Кроме того, ГАИ сделает акцент на пресечение нарушений ПДД детьми-пешеходами и сопровождающими их взрослыми. Водители, перевозящие несовершеннолетних, также будут в поле зрения правоохранителей.

Госавтоинспекция обращается к родителям и напоминает, что именно они несут ответственность за своих детей и призывает, прежде всего, на личном примере и с самого раннего возраста воспитывать у детей навык неукоснительного соблюдения элементарных правил дорожного движения, объясняя им последствия игнорирования, рассказывать и показывать, как и где правильно переходить проезжую часть, какие сигналы светофора для пешеходов должны гореть и куда перед началом движения смотреть, донести до ребенка те возможные опасности, которые может таить в себе проезжая часть.

За ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, родители могут быть привлечены к административной ответственности в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Безопасность детей в первую очередь зависит от нашего внимания к ним и постоянного контроля!

Справочно: на территории Смолевичского района за истёкший период 2020 года зарегистрировано 1 дтп с участием несовершеннолетнего пассажира, который в результате дтп получил тяжкие телесные повреждения.