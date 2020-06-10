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Лукашенко: переворота в стране не будет, майдана - тем более
10.06.2020 14:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание по актуальным общественно-политическим вопросам, где в том числе было уделено внимание ситуации, которая складывается вокруг Центральной избирательной комиссии, передает корреспондент БЕЛТА.
Одной из основных тем совещания Александр Лукашенко
Он попросил руководителя ЦИК Лидию Ермошину рассказать о текущей обстановке: "Лидия Михайловна, я хочу, чтобы вы все доложили о том, что происходит (я слежу за ситуацией). И вокруг ЦИК, и вокруг вас, что происходит".
"Я все вижу. Главное, вы не переживайте. В нужное время в нужном месте мы приведем всех в чувства. Переворота в стране не будет. Майдана - тем более", - подчеркнул Александр Лукашенко.
В совещании также приняли участие глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, председатель Совета Республики Наталья Кочанова, управляющий делами Президента Беларуси Виктор Шейман.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание по актуальным общественно-политическим вопросам, где в том числе было уделено внимание ситуации,...
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