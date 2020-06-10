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Ждут детей и взрослых. В воскресенье в Солигорске пройдет велокросс
10.06.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
14 июня в Солигорске в 19.30 пройдет велокросс, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
К участию приглашаются все желающие, имеющие хорошую общефизическую подготовку. С целью безопасности для участников предусмотрен раздельный индивидуальный старт.
В программе:
- 7,5 км - мужчины;
- 5 км - женщины;
- 2,5 км - дети.
Мероприятие пройдёт по адресу: ул. Набережная, "Котлован". Начало регистрации в 19.00.
Источник: esoligorsk.by
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14 июня в Солигорске в 19.30 пройдет велокросс, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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