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ЦИП на Окрестина в Минске перестал принимать передачи для задержанных - «из-за эпидобстановки»
Источник материала: Tut.by
Центр изоляции правонарушителей (ЦИП) ГУВД Мингорисполкома перестал принимать передачи для задержанных — «в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой». Эту информацию опубликовала у себя в
По номеру дежурного в ЦИП TUT.BY подтвердили, что с 10 июня передачи временно не принимаются «из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки». Как долго продлится этот запрет, дежурный объяснить не смог.
— То есть родственники не смогут передать даже воду или средства гигиены?
— Передачу не примут.
Пресс-офицер ГУВД Мингорисполкома Надежда Ганусевич подтвердила TUT.BY, что в ЦИП временно не принимают передачи.
— Данные ограничения предусмотрены внутренними документами ГУВД Мингорисполкома и продлятся до улучшения эпидемиологической обстановки.
На вопрос, почему эти ограничения не ввели раньше, когда эпидемиологическая ситуация в Минске была более напряженной, TUT.BY в милиции не ответили.
С 31 мая в ЦИП
С 5 июня отбывает арест модератор соцсетей Youtube-канала «Страна для жизни» Дмитрий Попов, которого задержали в Мозыре. Также там находятся автор канала «Мозырь для жизни» Александр Цуканов и его друг Денис Колос, фермер Александр Венгура, о котором снимал сюжет блогер Сергей Тихановский. Каждый из них получил по 15 суток административного ареста.
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С 10 июня Центр изоляции правонарушителей ГУВД Мингорисполкома перестал принимать передачи для задержанных - «в связи с неблагоприятной эпидемиологической...
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