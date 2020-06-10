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ЦИП на Окрестина в Минске перестал принимать передачи для задержанных - «из-за эпидобстановки»

10.06.2020 14:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Центр изоляции правонарушителей (ЦИП) ГУВД Мингорисполкома перестал принимать передачи для задержанных — «в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой». Эту информацию опубликовала у себя в Facebook Марина Адамович, жена оппозиционного политика Николая Статкевича, который сейчас отбывает там арест.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

По номеру дежурного в ЦИП TUT.BY подтвердили, что с 10 июня передачи временно не принимаются «из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки». Как долго продлится этот запрет, дежурный объяснить не смог.

— То есть родственники не смогут передать даже воду или средства гигиены?

— Передачу не примут.

Пресс-офицер ГУВД Мингорисполкома Надежда Ганусевич подтвердила TUT.BY, что в ЦИП временно не принимают передачи.

— Данные ограничения предусмотрены внутренними документами ГУВД Мингорисполкома и продлятся до улучшения эпидемиологической обстановки.

На вопрос, почему эти ограничения не ввели раньше, когда эпидемиологическая ситуация в Минске была более напряженной, TUT.BY в милиции не ответили.

По данным лишенного регистрации правозащитного центра «Вясна», сейчас в ЦИП на Окрестина находятся минимум несколько человек из инициативных групп Светланы Тихановской и Ольги Ковальковой, а также те, кого задержали на пикетах по сбору подписей.

С 31 мая в ЦИП находится Николай Статкевич, которого осудили на 15 суток административного ареста.

С 5 июня отбывает арест модератор соцсетей Youtube-канала «Страна для жизни» Дмитрий Попов, которого задержали в Мозыре. Также там находятся автор канала «Мозырь для жизни» Александр Цуканов и его друг Денис Колос, фермер Александр Венгура, о котором снимал сюжет блогер Сергей Тихановский. Каждый из них получил по 15 суток административного ареста.

Кроме этого, как сообщает «Вясна», после судов 8 июня в ЦИП должны находиться Валентин Фролов из инициативной группы Ольги Ковальковой, член инициативной группы Светланы Тихановской Олег Бобровский, Павел Северинец, Ольга Николайчик, члены «Народный грамады» Григорий Погарцев и Вероника Мищенко.

 
Теги: Минск
 
 
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С 10 июня Центр изоляции правонарушителей ГУВД Мингорисполкома перестал принимать передачи для задержанных - «в связи с неблагоприятной эпидемиологической...
 
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