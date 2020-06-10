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В Бресте несколько автомобилей попали в ДТП на Пионерской

10.06.2020 14:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

На Пионерской столкнулись три авто. Дорожная авария произошла девятого июня около 16:00 часов.

В Бресте несколько автомобилей попали в ДТП на Пионерской

По предварительной информации, 29-летний житель Ивановского района управлял автомобилем «Мерседес Бенц Спринтер». Двигаясь по улице Пионерской, водитель не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля «ГАЗ», под управлением 57-летнего брестчанина, и совершил с ним столкновение, после чего «ГАЗ» совершил столкновение с автомобилем «Ман», за рулем которого был 35-летний местный житель. В результате ДТП пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения. В отношении водителя «Мерседеса» составлен административный материал по ч.6 ст.18.14 КоАП Республики Беларусь.

В Бресте несколько автомобилей попали в ДТП на Пионерской

 
 
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  На Пионерской столкнулись три авто. Дорожная авария произошла девятого июня около 16:00 часов. По предварительной информации, 29-летний житель Ивановского района...
 
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