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Полететь в Черногорию из Беларуси можно будет с 1 июля

10.06.2020 14:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Полететь в Черногорию из Беларуси можно будет с 1 июля

С 1 июля начнутся чартерные полеты из Беларуси в Черногорию, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский союз туристических организаций и на туркомпанию - консолидатора рейса.

Ранее чартеры в Черногорию белорусские туроператоры планировали отправить с 16 июня. Сейчас было принято решение начать полеты на курорт на берегу Которского залива Адриатического моря – Тиват – с 1 июля.

Черногория с 1 июня открыла границы для граждан из 130 стран. Въезд разрешен гражданам тех стран, где показатель активных случаев COVID-19 составляет не более 25 на 100 тыс. человек.

Фото: БЕЛТА

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С 1 июля начнутся чартерные полеты из Беларуси в Черногорию, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский союз туристических организаций и на туркомпанию -...
 
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