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В Барановичах рыбак в грозу решил ответить на звонок — и ударом молнии его выбросило из лодки
Источник материала: Партизан
9 июня на карьере под Барановичами во время грозы пострадал рыбак, сообщил
Фото использовано в качестве иллюстрации. pixabay.com
Около 20.15 спасателям позвонил мужчина, который попросил помочь перевезти к медикам пострадавшего от удара молнии друга. Рыбак лежал на болотистом берегу карьера Разливы. Скорая к нему не могла добраться из-за отсутствия подъездных путей.
Спасатели на автоцистерне приехали к карьеру, перевезли медиков к пострадавшему, а затем довезли всех до скорой, сообщил Сергей Машнов.
Рыбака увезли в реанимацию.
Подробности произошедшего газете
— У меня в кармане зазвонил телефон, но я решил не брать трубку, потому что уже гремело и сверкала молния, — рассказал молодой человек. — Спустя буквально минуту телефон зазвонил у моего друга. Я помню только звук звонка — а дальше будто провал.
Когда молодой человек очнулся, то увидел друга в воде за бортом, он еще кое-как удерживался за край лодки.
— Я вытащил его из воды, попробовал привести в чувство, потом с трудом доплыл до берега и позвонил еще одному нашему знакомому. Я сам был в шоке, долго не мог объяснить, где мы находимся: рыбачить на Разливы мы приехали впервые, — говорит мужчина.
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9 июня на карьере под Барановичами во время грозы пострадал рыбак, сообщил TUT.BY официальный представитель Брестского областного управления МЧС Сергей Машнов.
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